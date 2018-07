Esto es lo que dijo Fidel Castro de López Obrador, el nuevo presidente de México

El veterano izquierdista Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, ganó este domingo las elecciones presidenciales de México.

López Obrador, de 64 años, llevaba años inmerso en campañas y elecciones políticas.

El ahora mandatario del paíz azteca, publicó en 2010 un libro titulado ‘La mafia que se adueñó de México… y el 2012’. Sobre este, el exmandatario cubano fallecido en 2016, Fidel Castro , hizo un análisis del texto en el que habla maravillas del mexicano en un artículo que tituló ‘El gigante de las siete leguas’ (Parte I y Parte II), refiriéndose a la influencia de Washington en América Latina.

Castro alaba el análisis de López Obrador, como pocas veces lo hizo sobre alguien, "No tendría forma ni palabras para describir mis impresiones como lo hizo un mexicano... Yo conocía, como otros dirigentes políticos, cómo Washington había elaborado las ideas del neoliberalismo que vendió a los países de América Latina y el resto de los países del Tercer Mundo como la quintaesencia de la democracia política y el desarrollo económico, pero nunca tuve una idea tan nítida de la forma con que el imperio utilizaba esa doctrina para destrozar y devorar las riquezas de un importantísimo país, rico en recursos naturales y hogar de un pueblo heroico que tuvo cultura propia desde antes de la era pre cristiana, hace más de dos mil años".

Según Castro jamás habló con Andrés Manuel López Obrador, pero sentía orgullo por todo lo que este hacía y quería para México. "Algo verdaderamente asombroso y sorprendente, incluso para los que tienen la peor opinión del neoliberalismo, son los datos que ofrece".

Compartía con él la opinión sobre Carlos Slim, empresario e ingeniero mexicano y el séptimo hombre más rico del mundo. "Yo también lo conocí. Me visitó siempre cuando fui a México y una vez me visitó en Cuba. Me obsequió un televisor -lo más moderno entonces- que conservé en mi casa hasta hace apenas un año. No lo hizo con intención de sobornarme. No le pedí nunca tampoco favor alguno. A pesar de ser el más rico de todos, con una fortuna que supera los 60 mil millones de dólares, es un hombre inteligente que conoce todos los secretos de las bolsas y mecanismos del sistema capitalista", dijo.

López Obrador señalaba 10 objetivos en el libro como síntesis de su pensamiento político, que a Fidel le pareecían geniales. Al fin y al cabo, tenían cierta relación con los supuestos bajo los que él se apoderó de Cuba.

1. Rescatar al estado y ponerlo al servicio del pueblo y de la Nación.

2. Democratizar los medios masivos de comunicación.

3. Crear una nueva economía.

4. Combatir las prácticas monopólicas.

5. Abolir los privilegios fiscales.

6. Ejercer la política como imperativo ético y llevar a la práctica la austeridad republicana.

7. Fortalecer al sector energético.

8. Alcanzar la soberanía alimentaria.

9. Establecer el estado de bienestar.

10. Promover una nueva corriente de pensamiento.”

Se pregunta: “¿Qué hacemos con la mafia?”

"Su libro es una valiente e irrebatible denuncia contra la mafia que se apoderó de México", dijo Castro.

"Sin embargo, López Obrador será la persona de más autoridad moral y política de México cuando el sistema se derrumbe y, con él, el imperio. Su contribución a la lucha por evitar que el Presidente Obama desate esa guerra será de gran valor".