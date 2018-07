El homenaje de Nicky Jam a J Balvin en la clausura del Mundial de Rusia

El cantante estadounidense Nicky Jam echó abajo el Estadio Luzhnikí de Moscú durante la ceremonia de clausura del Mundial de Rusia, con un homenaje a su colega y amigo J Balvin. El show abrió con el mega hit X, que ambos cantante urbanos interpretan juntos y Nicky Jam sorprendió vistiendo una camiseta con el rostro del cantante colombiano.

Balvin se mostró emocionado por el gesto y rápidamente lo compartió en sus redes sociales: "Te amooooooo @nickyjampr lo logramos. X en el mundial, llevarme contigo en la camiseta es una muestra de tu generosidad y tu grandeza".

La gran amistad entre ambos cantantes es conocida. Los dos han hecho saber en diversas entrevistas que se consideran familia y sus carreras artísticas se han ido consolidando casi a la par.

“No entramos en el juego de quién es el mejor, eso me ha enseñado Colombia, así es su cultura. En cambio, Puerto Rico y Estados Unidos son más competitivos, los colombianos son más humildes”, dijo Nicky Jam en una entrevista posterior al espectáculo.

El cantante puso en alto el nombre de los latinos durante la ceremonia previa a la final, en la que Francia y Croacia se disputan el título de Campeón del Mundo, algo que había asegurado con antelación: "Has dicho que los equipos latinos ya están todos eliminados. ¡Los latinos estamos aquí, no nos hemos ido!", dijo Jam en español durante una rueda de prensa en el estadio Luzhnikí en la que estuvo acompañado por Will Smith y Era Istrefi.

En el show de clausura cerró con Live It Up canción oficial de la Copa del Mundo, a cargo de Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi, la cual hizo bailar a toda la afición en el estadio Luzhnikí.