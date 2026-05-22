Nicky Jam revela incómodo momento con Enrique Iglesias: «No podía creer lo que estaba rechazando»

Nicky Jam reveló en una entrevista con el podcast MoluscoTV que nunca tuvo amistad real con Enrique Iglesias, a pesar de haber grabado juntos uno de los mayores éxitos del reggaetón latino: «El Perdón» (2015).

El cantante puertorriqueño fue contundente al describir la naturaleza de su vínculo con el artista español: «Nunca fue amigo mío. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. Es que era bien complicado el tipo. No sé si él era muy como casa sola».

La anécdota más llamativa que compartió ocurrió durante la grabación del video de la versión en inglés de la canción, titulada «Forgiveness».

Nicky Jam le regaló un reloj a Iglesias en ese rodaje, y el español lo rechazó de manera directa: «No, no, no. Gracias, gracias. No quiero el reloj».

El impacto del rechazo fue tal que el reguetonero quedó paralizado: «Me quedé con el reloj ahí como media hora. No podía creer lo que estaba rechazando».

A pesar del episodio, Nicky Jam aclaró que no le guarda rencor: «No tengo ninguna amistad con el pana, ni tampoco le llevo la mala. El tipo era muy reservado, muy en su mundo. Mi respeto para él».

Incluso reconoció la importancia de Iglesias en su trayectoria: «Fue muy clave en mi carrera, muy clave. También fue para él muy bueno porque necesitaba ese otro palo después de 'Bailando'. Un intercambio, fue un intercambio bacano».

Y cerró con un elogio profesional: «El tipo de verdad que es un buen artista, tiene un buen oído para lo que es un palo. Él la tiene clara. No tenemos una amistad, pero mi respeto y saludo donde quiera que él esté. Dios te bendiga, Enrique Iglesias».

Las declaraciones se produjeron en el contexto del regreso triunfal de Nicky Jam a Puerto Rico para su concierto «El Regreso a Casa» en el Coliseo de Puerto Rico, programado para este sábado.

La primera función se agotó en menos de una hora, lo que obligó a anunciar una segunda función en El Choli, confirmando que el cariño del público puertorriqueño hacia el artista sigue intacto.

En la misma entrevista, Nicky Jam también habló de su batalla personal con el alcohol —«Yo llevo una batalla con el alcohol hace varios años y yo lo admito»— y recordó una frase que le marcó profundamente: la que le dijo Daddy Yankee en un juego de pelota: «Nicky, yo me niego a ser esclavo de la industria».

«Yo canté en la Copa Mundial. Yo tengo seis, siete canciones con más de mil millones de vistas cada una. ¿Qué más puedo hacer?», reflexionó el artista sobre una carrera que, con o sin amistad con Enrique Iglesias, lo ha convertido en uno de los nombres imprescindibles del género urbano.