Padre de Meghan Markle: "Conozco a mi hija y está aterrorizada"

Thomas Markle, padre de Meghan Markle ha contado al periódico The Sun on Sunday que está preocupado por su hija porque "su sonrisa es de dolor" y se ve "aterrorizada".

“La he visto por muchos años. Conozco su sonrisa. No me gusta la que estoy viendo ahora. No es ni siquiera una sonrisa normal, es de dolor”, contó a la publicación.

Markle, que no ha tenido contacto con Meghan desde el día después de la boda real, dijo que la conoce lo suficiente para saber que su hija se siente bajo mucha presión y que está muy preocupado por ella. "Lo que pienso yo ahora sobre mi hija es que está aterrorizada. Lo veo en sus ojos, lo veo en su cara y lo veo en su sonrisa”, zanjó.

Asimismo, Markle, de 73 años, dijo estar consciente del alto precio que hay que pagar por casarse con alguien de esa familia y contó durante la entrevista lo difícil que le ha sido intentar contactar a Meghan, con la cual habló "un poquito por última vez el día siguiente a la boda".

"El teléfono al que había estado llamando a Meghan ya no lo coge nadie y no tengo una dirección de ella. Mandé un mensaje a mi contacto en palacio diciendo que me gustaría hablar con mi hija, pero no tuve respuesta alguna. Es probable que haya sido la vez que más tiempo haya estado sin hablar con ella", sostuvo.

Por último, Markle, que no estuvo en la boda, aprovechó para enviarle un mensaje a su hija, con la cual tuvo algunas diferencias luego de vender fotos a paparazzis y hablar públicamente sobre Meghan y el príncipe Harry.

"Tuve un ataque al corazón, ¿a nadie le importa? De hecho, podría morir pronto. ¿Ella quiere que esto sea lo último que nos hemos dicho el uno al otro? Si tuviera un mensaje para ella sería que lo siento por cualquier cosa que salió mal. Me gustaría dejar atrás nuestras diferencias y unirnos. Solo quiero despejar el aire y decirle lo orgulloso que estoy de ella", concluyó.