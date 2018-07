ETECSA reconoce que hay teléfonos a los que no les han logrado devolver el servicio

El 6 de julio pasado los directivos de ETECSA informaron que se había restablecido completamente el servicio de telefonía celular en el país, luego del incendio producido el 25 de junio en la central de baterías de Santa Clara.

Sin embargo, a casi un mes del siniestro que inhabilitó 2.5 millones de líneas fundamentalmente de las provincias Pinar del Río, Cienfuegos, Sancti Spíritus y Villa Clara, la situación no puede ser más lamentable para los clientes de esos territorios, y de todos aquellos que quieran comunicarse con los residentes en esas demarcaciones.

Las quejas no han cesado. Más bien crecen los cuestionamientos ante el tono triunfalista de los directivos del monopolio telefónico, que insiste en mostrar como resuelto lo que a todas luces continúa en el piso.

Ha sido tanta la presión popular que Gustavo Montesinos, director general de ETECSA en Villa Clara, se vio obligado a admitir este martes ante la emisora CMHW que la situación continúa tensa, sobre todo para aquellos clientes que aún no disponen de servicio.

"Si bien desde el día 6 todos los puntos de la geografía disponen de cobertura celular, lo cierto es que la calidad del servicio no se encuentra dentro de los indicadores y parámetros establecidos. No hemos vuelto a la normalidad", aseguró el directivo.

Comunicaciones que se cortan una y otra vez, una recepción prácticamente inaudible, teléfonos que no dan tono, y datos móviles que no responden, son solo algunas de las muchas secuelas que ha dejado el incendio de grandes proporciones que, según concluyó la investigación pericial, se originó por una falla eléctrica en las redes del sistema de climatización.

El directivo confirmó que ahora mismo la situación es mucho más tensa en Santa Clara, Sagua la Grande, Placetas, Caibarién y Camajuaní —las ciudades más pobladas— donde la congestión en las líneas es prácticamente constante, y hace que colapse el servicio en los horarios de mayor demanda.

Igualmente refirió que existe un número considerable de clientes a los que aún no se les ha devuelto la telefonía: "Hay un grupo de terminales móviles que no se logran integrar a la red, fundamentalmente aquellos teléfonos que no tienen servicio de 3g en 900 Megahertz, donde se incluyen algunos modelos de las marcas BLU, Samsung y LG".

El director de ETECSA en la zona sugirió que en esos casos los clientes visiten las oficinas comerciales y busquen asesoramiento especializado a fin de intentar la conexión manual de esos dispositivos a la red de telefonía.

Sin embargo, algunos clientes como Maydelis, residente en el municipio villaclareño de Manicaragua, se desplazó 30 kilómetros hasta Santa Clara con la esperanza de que "le resucitaran su teléfono" y no lo consiguió: "Primero me dijeron que no me podían atender porque el sistema estaba caído, y cuando vieron que me alteré fue que me recibió una de las jefas", explica con evidente disgusto.

"Si en las oficinas de ETECSA no hay red o el sistema está caído, como me dijeron ellos, qué esperanzas podemos tener. Si son los que controlan todas las comunicaciones en Cuba y no tienen red entre ellos… de verdad es el colmo", se queja.

"Son todos unos mentirosos, y no saben ni dónde están parados, no pueden darte una respuesta convincente. Después de tan larga espera para tener servicio llevo una semana sin poderme comunicar porque al número que marque me da apagado o fuera del área de cobertura, o no da tono y se cae la llamada simplemente", concluyó la joven.

Por su parte, Gustavo Montesinos, director de ETECSA en Villa Clara, explicó que los especialistas continúan trabajando en el ajuste y optimización del sistema, y esperan que la situación "mejore algo" antes de que finalice el presente mes.

No se comprometió a dar una fecha tope para la normalización de las telecomunicaciones, aunque sí dijo que dependerá del arribo de nuevo equipamiento técnico que ahora mismo se gestiona desde el extranjero.