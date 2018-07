Ojani Noa, el cubano primer esposo de Jennifer López cuenta detalles de su relación

El cubano Ojani Noa habló durante una entrevista en el programa El Arañazo Online sobre cómo fue su relación sentimental con Jennifer López, con la que estuvo casada casi un año.

El habanero desmintió las informaciones que se publicaron hace años y que apuntaban a que pondría a la venta vídeos sexuales de la artista.

"Hay tantas historias, me han juzgado y maltratado de manera muy fuerte. Los vídeos nunca existieron, lo dije desde el principio, yo nunca he tenido ningún vídeo con ella", aseguró.

"Busqué unos productores para hacer un documental de mi vida siendo balsero. Mi sueño siempre ha sido hacer un vídeo o un documental sobre los inmigrantes que han llegado a Estados Unidos y no un documental sexual, muchos malinterpretaron mi sueño", lamentó.

"Íbamos a usar unas imágenes que yo tenía de cuando fuimos a Cuba y quería hacer algo lindo, muy sentimental. Ellos me acusaron de que eran unos vídeos sexuales", denunció.

En este sentido acusó a estos productores de mentir sobre la existencia de este material audiovisual. "Íbamos a usar unas imágenes que yo tenía de cuando fuimos a Cuba y quería hacer algo lindo, muy sentimental. Ellos me acusaron de que eran unos vídeos sexuales y fueron ante el juez. Entonces me molestó porque no tenían ninguna evidencia y jamás pudieron demostrarlo, pero le mintieron a la justicia", denunció.

"La he querido, la he respetado como mujer"

Noa, quien en la actualidad se dedica a poner en marcha restaurantes, confesó que no habla con la intérprete desde el año 2005.

"El 99 por ciento de las cosas que han dicho de mí son mentira. Yo no tengo nada en contra de ella. La he querido, la he respetado como mujer, la he apoyado en su carrera, la apoyaba. Estuve en todas sus grabaciones, estuve con ella en sus momentos de ansiedad", confesó durante la entrevista.

No le guardo rencor, viví con ella momentos muy lindos, tuvimos una etapa muy linda. Estábamos muy jóvenes, enamorados, y durante nuestra relación explotó su carrera. Hubo personas que le daban malos consejos", relató.

El modelo habanero también habló sobre cuál fue su relación con las sucesivas parejas que tuvo la cantante. "He conocido a todos, menos a Casper Smart. He compartido con Ben Affleck, Marc Anthony y no he tenido ningún problema me caen muy bien", reconoció.