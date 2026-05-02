Jennifer Lopez presume abdominales de acero y se roba los suspiros

Jennifer Lopez encendió las redes sociales al publicar tres selfies desde su gimnasio privado que dejaron a más de un millón de seguidores sin palabras: a sus 56 años, la cantante y actriz luce unos abdominales marcados que desafían cualquier noción convencional del paso del tiempo.

El post acumuló más de 1,000,000 de likes y 15,653 comentarios en menos de 24 horas, convirtiendo su figura en el tema del momento en Instagram.

En las imágenes, JLo aparece con un top corto blanco de manga larga con escote en V, sujetador deportivo negro, leggings negros con detalles brillantes y calcetines blancos, posando frente al espejo de un gimnasio equipado con máquinas de ejercicio, barras con pesas y suelo de goma.

El cabello recogido de forma informal, la postura frontal y la mirada directa al espejo completan una imagen que transmite confianza y determinación.

La reacción de los seguidores fue inmediata y contundente. «La campeona mundial », «Casi 70 años y se mantiene como de 20 que espectacular» o «¡Voy a levantarme y subirme a esa caminadora!», le dijeron algunos fans.

La disciplina de Lopez no es un secreto. Su rutina de fitness incluye entrenamientos de cuatro a seis días por semana combinando pesas, boxeo, cardio e intervalos de alta intensidad, además de una dieta equilibrada y cero alcohol.

La propia artista lo ha explicado sin rodeos: «Levanto pesado, hago muchas pesas ahora porque al envejecer necesitas eso... el músculo quema grasa».

Este no es el primer momento del año en que su físico acapara la atención. A comienzos de 2025 ya había generado elogios con fotos en bikini en Aspen, y durante su gira por España ese mismo año también dejó al público boquiabierto con sus abdominales en escena.

Con más de 80 millones de discos vendidos, una carrera cinematográfica de cuatro décadas y actuaciones históricas como la del Super Bowl LIV junto a Shakira, JLo ha construido un legado que va mucho más allá del entretenimiento.

En febrero de este año también fue noticia al celebrar los 18 años de sus mellizos Max y Emme con un emotivo mensaje en redes, mostrando otra faceta de una mujer que sigue marcando la agenda cultural en múltiples frentes.

Un seguidor lo resumió con precisión quirúrgica en los comentarios: «La gente lo llama suerte porque nunca ve la disciplina, el sacrificio y la constancia que hay detrás. Lo que muestras es el resultado de años de trabajo duro». Para Jennifer Lopez, referente global de belleza y fitness, ese trabajo sigue dando resultados que hablan por sí solos.