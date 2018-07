Gilberto Santa Rosa quiere regresar a Cuba

El músico boricua Gilberto Santa Rosa dijo que su concierto en La Habana rompió todos los cálculos previstos y que quiere volver a cantar en Cuba.

“Yo me niego a repetir las cifras que me dieron porque yo no me lo creo todavía. Pero escuchar un coro de toda esa gente diciendo que te quiere… lo primero que me vino a la mente fue mi mamá. Porque ella iba a gozar este momento… tú sabes… Y luego… ¿a quién no le gusta que lo quieran? Es como si hubiese nacido aquí, como si hubiese vivido la vida entera. ¡El trato que me dan! En Puerto Rico me dicen Gilbertito y aquí me dicen Gilbertico… así que me llevo ese amor y además completo la triple corona del cariño. Tengo la dicha de haber cantado en las tres Antillas mayores, y que las tres me hayan dado su amor”, dijo el cantante y compositor al diario puertorriqueño El Nuevo Día.

El músico ofreció dos conciertos en Cuba. La primera presentación fue en el balneario de Varadero y luego cantó en La Piragua, en el Malecón Habanero.

“Esta experiencia ha marcado un hito en mi carrera y en mi vida personal. Yo no me imaginé que iba a ser así y me emociona ver a la gente emocionarse, y me emociona ver cómo responden a la música, y me emociona caminar por la calle y que la gente me quiera saludar y que me digan que nunca soñaron con que esto fuera a pasar. Y eso para mí es mucho”, agregó.

El cantante boricua, autor de éxitos como Que alguien me diga, dijo que conocía sobre la popularidad de su música en Cuba pero no sabía que era tan famosa.

“Tenía referencias de la popularidad de mi música aquí a través de compañeros míos, cantantes y músicos, y de muchos cubanos que conocí fuera de la isla. Pero no tenía ni idea. Las declaraciones de cariño fueron antes de cantar incluso la primera nota. Eran tantas que yo no me lo creía. Cuando trabajamos en Varadero, que era un festival en un lugar un poco más pequeño, pues la gente me decía que era como un ensayo, que yo iba a ver. Y llegó el momento y vi. ¡Yo nunca había cantado delante de tanta gente! Y luego del concierto, la gente… esta mañana por ejemplo, la gente me da las gracias. Y yo digo, pero si es al revés, yo soy el que tiene que dar las gracias. Es difícil expresar tanto agradecimiento”.

Durante su actuación en La Habana Santa Rosa interpretó 20 canciones entre las que no faltaron sus temas más populares como La agarro bajando, así como varios de sus boleros. El cantante explica que su debut en la nación caribeña le deja la “sensación de misión cumplida”.

“Yo tengo un refrán que dice que la primera es la más difícil y ya vivimos la primera. Cuba es un país muy musical y esto me ha dejado la sensación –modestia aparte- de una misión cumplida. Yo estaba preocupado porque tanto cariño, tanta buena vibra, entonces yo quiero llenar las expectativas de la gente, porque nosotros tenemos nuestra responsabilidad. En ese aspecto me deja esa sensación de misión cumplida”.

El cantante confesó que quiere regresar a Cuba, donde le quedó “pendiente” cantar algunos boleros.

“Deseo volver para poder hacer más música. Curiosamente, en un país que es tan rumbero me pidieron mucho los boleros. Entonces yo me quedé con un par de boleros que les debo. Así que quiero regresar”.

El cantante aseguró que le debe mucho a la música cubana y que siente gran respeto por figuras como César "Pupy" Pedroso.

“No preparé esa música (los temas de compositores cubanos) para adularlos. Es parte de mi repertorio y muchas de esas canciones han sido populares también en mi voz. Entonces yo respeto la música cubana, la he hecho, he hecho muchas versiones, y la gente que mencioné, aparte de admirarlos mucho, tengo mucho aprecio por ellos y lo hice pensando también en que si me estuvieran viendo sintieran un poco de mi cariño y mi respeto. Se me quedaron un montó por mencionar porque yo tengo aquí muchos amigos.”

Santa Rosa se reunió antes del concierto con varios músicos cubanos a los que lo unen lazos de amistad, así como otros que solo conocía a través de su música.

“Para mí fue un gran honor ver allí al maestro “Pupi” Pedroso, ver a Alain Daniel, que somos amigos desde hace muchos años, Issac Delgado , que fue el arquitecto de todo esto, fue el que logró que yo llegara aquí, porque él viene desde hace muchos años invitándome a muchos eventos, y por fin se dio. A Giraldo Piloto, por el que siento gran admiración, y ahora fue que lo pude conocer personalmente. Tony Ávila estaba ahí…son muchos que tienen mi cariño y mi agradecimiento por sacar de su tiempo y compartir conmigo ese concierto”.

El cantante comentó que exhortará a los artistas de su país para que vayan a cantar al pueblo de la nación caribeña.

“Lo primero que le diría (a los músicos boricuas) es que lleguen. Fíjate que a través de la música yo he hecho amistades muy bonitas. Yo he hecho grandes amigos que solo conocía musicalmente, pero ha bastado solo un primer encuentro para darnos un abrazo como si nos conociéramos la vida entera. Así me pasó con muchos acá, con Issac que conocí en Panamá, a Adalberto que conocí en un aeropuerto.. Yenni Valdés, Aimé Nubiola, Alexis Valdés que es músico y es de todo… son gente que nos admiramos y ya solo con vernos somos amigos”.

“Por eso yo agradezco mucho y reconozco que no me mintieron. Ellos me dijeron: ‘Gilberto, cuando tú vayas allá, tú verás lo que va a pasará allí’ y todo pasó. Más de lo que yo esperé”, agregó.

Finalmente el artista puertorriqueño indicó que estos dos conciertos en Cuba fueron el “broche de oro” de su gira 40 y Contando.

“Además, están en el marco de la celebración de mis 40 años de carrera, que sin lugar a dudas esto ha puesto un broche de oro para una cosa tan especial para mí como el hecho de cantar por 40 años, tener un oficio de 40 años, de un sueño… Definitivamente es uno de los momentos más importantes de esta carrera”.