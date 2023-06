Leoni Torres recuerda su colaboración con Gilberto Santa Rosa

Uno de los éxitos de Leoni Torres y colaboración de lujo es "No puedo parar", junto a Gilberto Santa Rosa, y precisamente a este tema dedicó su última publicación en Instagram.

Junto a un fragmento del videoclip, filmado en Cuba, donde ambos cantantes se baten en elegante duelo con sus melodiosas voces, Torres escribió "este momento fue muy especial con el maestro Gilberto Santa Rosa".

En su publicación también reconoció el trabajo del realizador Yeandry Tamayo.

"Excelente ritmo en manos de dos grandes"; "Excelente video, realmente no te dan ganas de parar de bailar. Leoni continúa cosechando éxitos"; " Super! Qué buena energía, qué buen rollo"; "Cómo me gusta esa canción"; "Bella canción y bello baile"; "Me encanta este hermoso video. Bailas como nadie; "Madre mía cuánto talento en una canción"; "Esa canción quedó espectacular", "Leoni eres uno de los mejores de la música cubana, te deseo mucho éxito", se lee entre las muchas reacciones al post, entre las que no falta algún 'despistado' que cree se trata de un nuevo tema y otro más entusiasta que pidió que grabaran juntos otra vez.

El videoclip oficial de "No puedo parar", estrenado en enero de 2019, y en el que aparece el actor Carlos Enrique Almirante, cuenta en la actualidad con más de tres millones de visualizaciones en Youtube.

"Es un grandísimo honor cantar junto a usted. Los cubanos le queremos mucho!" había dicho Leoni antes cuando anunció que trabajaba en una canción con el salsero boricua

La publicación este viernes de Leoni Torres muestra, una vez más, lo agradecido que está siempre de su trayectoria y del cariño de su público. Por ello, son frecuentes post como este que hacen una pausa en la promoción de nuevos proyectos para mirar el camino recorrido y reconocer a quienes lo han acompañado, arropado y apoyado en estos tiempos.

El cantante, invitado por primera vez al venidero Festival Nacional de la Salsa en Orlando, recibió en días recientes y en pleno concierto la emocionante noticia, por partida doble, de haber conseguido disco de oro por su canción “Toda una vida”, y disco de platino por “Para que un día vuelvas”, su colaboración con Pablo Milanés.

“Agradecido con la vida y todas las personas bonitas que me rodean", dijo al compartir el momento con sus seguidores en Instagram.