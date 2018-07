Las emotivas palabras de Roberto San Martín a su hija que te derretirán el corazón

El actor cubano Roberto San Martín está de celebración. Hoy hace nueve años que el artista se convirtió en padre por primera vez junto a su esposa, la fotógrafa española Alicia Barrera, con la llegada al mundo de la pequeña Daniela.

Para celebrar tan importante fecha San Martín ha querido compartir con todos sus seguidores una preciosa fotografía en blanco y negro donde se le ve con la niña de bebé en brazos. Junto a la imagen el actor escribió unas enternecedoras palabras.

“Hace exactamente 9 años nació la mayor de mis princesas. Y nací yo. Todo lo que hasta ese momento había sido para mi paso a su propiedad. Cada uno de mis suspiros, todos los latidos de mi corazón, todas las alegrías y algún que otro miedo pero sobre todo, las sonrisas. Yo no sabía lo que era reír hasta que la vi reír y nunca he llorado más que las veces que he llorado por ella. Te amo Dani y te agradezco ser el hombre en que tú me has convertido. Te ama tu papá. Feliz cumpleaños”, comentó el artista.

Roberto se encuentra felizmente casado con Alicia y además de Daniela ambos son padres de otra niña llamada Martina.

A la Familia Pérez, nombre con el que se suelen autodenominar, es muy común verla compartiendo divertidos momentos a través de las redes sociales en los que se puede presenciar lo unida y feliz que se encuentra.