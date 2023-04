Mijail Mulkay ironiza sobre su experiencia al trabajar con Alexis Valdés: "Me pagaba mucho"

En plena polémica entre Vladimir Escudero y Alexis Valdés, otro que ha salido a contar su experiencia al trabajar en el teatro con este último ha sido nada más y nada menos que el también actor cubano Mijail Mulkay.

En uno de los programas en YouTube de "La Familia Pérez" sus anfitriones Roberto San Martín y Alicia Valdés quisieron saber cómo fue para este formar parte en un momento dado del elenco de una de las obras más famosas de los Valdés, “Oficialmente Gay”.

Mijail, aparentemente serio, recurrió a la ironía y al sarcasmo para responder a la pregunta: “Nunca he hablado de esto. Yo no trabajo ya en la compañía de Alexis porque me pagaban mucho”.

Ni Roberto ni Alicia pudieron contener las ganas de reír ante la declaración de Mijail pero este continuó explicando detalladamente su situación en aquel momento: “Yo incluso le pedí que me bajaran el salario y me dijo `yo no puedo hacer eso´, y le dije entonces no”.

“Mi mujer, Olga, mi esposa hace 10 años, me dijo `en esta casa no cabe un dólar más Mijail, tienes que dejar de hacer esas obras, no tengo ni dónde guardar la ropa interior´. Era el divorcio o seguir ganando ese dineral”, explicó Mijail demostrando su capacidad para montarse un personaje porque solo sonrió después de afirmar que “el dinero no lo es todo en la vida”.

De una manera elegante y al más puro estilo Mijail logró salir ileso a la pregunta dejando todo a la interpretación de quienes lo escuchaban, pero cuando Alicia quiso saber si volvería a trabajar con Alexis su respuesta fue tajante: “No, yo nunca más trabajo con Alexis Valdés. Esa pregunta sí te la respondo así sin chiste. Nunca más en mi vida (…) Es una etapa vencida en mi carrera”.

Hace algunos meses Roberto San Martín dijo en otro programa que una de las razones por las que se fue de Miami fue justamente por el tipo de situaciones que vivió cuando trabajaba en el teatro con Alexis Valdés.

Por estos días ha sido noticia que otro actor cubano, Vladimir Escudero, tras participar en un programa de Alexander Otaola y no salirle al paso a una crítica de este sobre el trabajo de los Valdés, tuvo problemas serios con ellos.

Sin embargo, aunque Vladimir argumenta que esta fue la razón por la que lo despidieron de “Oficialmente Gay”, tanto Claudia como Alexis Valdés aseguran que es una mentira mal infundada, un chisme.