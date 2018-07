La Srta Dayana cae rendida ante los encantos de Maluma

Aún sigue dando de que hablar los sonados Premios Juventud 2018 celebrados el pasado domingo 22 de julio en el Watsco Center de la ciudad de Miami, Florida.

Durante el espectáculo los cubanos se convirtieron en los verdaderos anfitriones de la noche con las actuaciones de Gente de Zona, Yomil y El Dany, Jacob Forever, El Micha, Lenier o El Chacal. Los artistas hicieron gala de su talento y carisma, además de dejar el nombre de la música urbana de Cuba en lo más alto del ámbito latino.

La Señorita Dayana, una de las representantes femeninas más importantes del género urbano de la Isla, también estuvo presente en la gala. Además de posar ante los cámaras del photocall y conceder entrevistas, la joven tuvo la oportunidad de codearse con alguno de los rostros más famosos del panorama musical, como el cantante colombiano Maluma.

La cubana compartió una fotografía en sus redes sociales en la que aparece al lado del intérprete de Felices los 4 y acompañada de un divertido texto en el que hace referencia a uno de sus últimos temas cuyo título precisamente, juega con el nombre del colombiano, Disfrazado de Maluma:

"Y como que no venía disfrazado de Maluma. Era el mismísimo Maluma. A mí me besa quien yo quiera. A mí me toca quien yo quiera. No importa que me prometas la luna o que... tú vengas disfrazado de Maluma".