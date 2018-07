Sancti Spíritus frena el enrejado de las casas para que "la ciudad no parezca una cárcel"

La Dirección Municipal de Planificación Física de Sancti Spíritus ha empezado a regular la colocación de rejas en las fachadas de las casas, para evitar que la ciudad "parezca una cárcel". Así lo ha explicado su subdirector, Ciro Rodríguez, al diario oficialista Escambray.

"Una de las problemáticas de hoy es que todo el mundo quiere enrejar los portales y usted camina por la ciudad y entre el crecimiento de las tapias y el enrejado no parece que disfruta una ciudad, sino de una cárcel. Todo este tipo de transformaciones, las tapias por el frente de las viviendas, las fachadas tienen que tener una consulta", apuntó el funcionario.

Respecto al enrejado de los portales, Rodríguez aclara que no está prohibido, pero advierte a los vecinos de que esa decisión pertenece a Urbanismo, que es el responsable del impacto visual de las fachadas. Los dueños de las casas se sientan en sus portales a disfrutar de las calles, pero los transeúntes tienen derecho a disfrutar de la arquitectura, explica. "Estamos llamando a que se consulte. Hoy en relación con la vivienda prácticamente nada es prohibido, pero todo lleva una regulación y una consulta", recalcó.

En el año 2012 comenzó el control de las edificaciones en Sancti Spíritus. Fue entonces cuando se detectaron 6.343 irregularidades, de las que a día de hoy quedan 974 por subsanar. En su mayoría son construcciones ilegales de familias que ampliaron uno o dos cuartos sin pedir licencia de obras. También están quienes mejoraron sus portales y se pasaron de la línea de la fachada, los que crecieron hacia arriba en uno o dos niveles, los que sobrepasaron la ocupación del suelo o quienes añadieron rejas y ventanales.

Una de las principales infracciones es la sustitución de las tejas de los techos por madera, algo que está prohibido, sobre todo en Trinidad, por ser Patrimonio de la Humanidad.

Piscinas ilegales

En Sancti Spíritus han sido detectadas 28 piscinas ilegales. Planificación Física las prohíbe, apelando al peligro sanitario que representan y también por el gasto de agua. "El Estado permite las piscinas inflables para el disfrute familiar, pero las vinculadas a hostales y alquileres pueden provocar contaminación peligrosa y el gasto de agua es considerable", señaló Rodríguez..

Para evitar que las infracciones vayan a más, los 69 inspectores del municipio se pasan una vez por semana por los 19 barrios considerados focos de infracciones. La vigilancia ha hecho que aumenten las solicitudes de permisos de obras. En 2005 se concedieron 5.000 y el año pasado fueron 19.000. En lo que llevamos de 2018 ya se han otorgado otras 13.000.

El funcionario de Planificación Física aclara que no está prohibida la construcción de mansiones siempre que se tenga el permiso y el dinero para hacerlas. "A veces la población cuestiona eso y las autoridades se asustan con una casa sobredimensionada. Existen malas interpretaciones de las normas cubanas, que hablan de un mínimo, pero no de un máximo. Nosotros no prohibimos. Si la casa está autorizada porque tiene el coeficiente de utilización del suelo permitido, no tengo por qué denegar que construyan más cuartos o una vivienda grande".

Legalización de barrios ilegales

El subdirector de Planificación Física ha aclarado que se está trabajando en la legalización de barrios ilegales. Según explica, la precariedad del acceso a la vivienda obliga a dar por buenas construcciones que en su momento se hicieron sin permisos, pero que hoy tienen libreta de abastecimiento y teléfono. Eso sí, alerta de que algunas casas "tendrán que cambiar de lugar".

Multas

En lo que llevamos de 2018 han caído 974 multas por irregularidades constructivas en Sancti Spíritus. Todos los años se ponen más de 3.000.