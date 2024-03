Madre cubana denuncia que durmió en la calle con sus hijos: "El padre nos negó la entrada a su casa"

Foto © Facebook / Madres cubanas por un mundo mejor / Gina Carrasco

Una madre cubana denunció que durmió en la calle con sus hijos porque el padre de los niños, de quien está separada, les negó la entrada a su casa.

Gina Carrasco compartió fotos de sus dos niños durmiendo en los bancos de la estación de policía del municipio Playa, en La Habana, la noche del viernes para el sábado.

Según dijo, el padre de los menores, a quien identificó como Javier Bertrán Martínez, no les abrió la puerta y las autoridades tampoco han hecho nada por localizarlo.

"Simplemente no deja entrar a los niños y a mí a la casa donde ellos nacieron. Al único techo que tienen los niños y yo. Cómo se va a permitir que unos niños vivan en la calle, cuando ellos tienen una dirección en el carné de identidad. Cuando desde que nacieron vivieron en esa casa...", cuestionó.

Gina relató que tras casarse con Javier, vivió en esa casa durante ocho años. Compartió su caso en el grupo de Facebook "Madres cubanas por un mundo mejor", aunque no aclaró si ella y su ex están divorciados legalmente o solo separados, ni por qué no tiene llaves del domicilio.

"Las autoridades no han hecho nada. Cómo es posible que una madre y sus hijos estén en la calle y en una situación extrema y no se proteja y priorice a los niños y su techo. Realmente espero que se prioricen los derechos de los niños a vivir bajo un techo. Y a no estar separados de su madre. Realmente confío en que hoy y esta noche sea la última que yo y mis hijos estemos en la calle", expresó.

"Si escribo esto es porque estoy desesperada y cada línea es cierta", aseguró.