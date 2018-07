Kris Jenner, ¿comprometida?

La matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner, podría estar a punto de pisar el altar por tercera vez. La socialité fue vista luciendo un anillo con un sobresaliente diamante en el dedo anular de su mano izquierda, en Beverly Hills, California.

La madre de las Kardashian acaparó todas las miradas de la prensa rosa al lucir la impresionante joya y se especula que podría haberse comprometido con su novio Corey Gamble, 25 años menor que ella.

Foto: Grosby Group

Jenner de 62 años y Gamble, de 37, podrían estar a punto de sellar su relación que, a pesar de la diferencia de edad, se ha solidificado en los cuatro años que llevan juntos.

Aunque Jenner no ha hecho ningún comentario al respecto, hace unos meses, ante la pregunta de si volvería a casarse, contó a People: "Sabes, lo he hecho dos veces y no acabó muy bien. Entonces no sé. Nunca sabes. Corey es una muy buena persona, es muy lindo y responsable, en general es un hombre increíble”.

Jenner y Gamble, famoso manager que representa a estrellas como Justin Bieber, se conocieron en una fiesta del diseñador italiano Riccardo Tisci en 2014.

Anteriormente, Jenner estuvo casada con Robert Kardashian, conocido por ser uno de los abogados de O.J. Simpson y luego con Bruce Jenner, de quien se divorció en 2014 y que luego se sometió a un cambio de sexo y hoy es Caitlyn Jenner.