Cubana de Aviación va de "mal en peor": debe dinero a pasajeros y vuela a cuentagotas

Tras la disminución drástica de sus operaciones una vez ocurrido el accidente aéreo del pasado 18 de mayo, que aún se está investigando tras dejar 112 muertos, todo apunta a que Cubana de Aviación podría mantenerse paralizada por tiempo indefinido.

Si bien la aerolínea anunció a mediados de junio que no volaría hasta nuevo aviso a Camagüey, Moa, Manzanillo, Bayamo y Guantánamo, y que reajustaría los horarios y frecuencias de las rutas a Nueva Gerona, Holguín, Santiago de Cuba y Baracoa "por problemas en la contratación de piezas de repuesto y la reparación de aeronaves", no se ha pronunciado más al respecto, dando cabida a la especulación y la incertidumbre.

De acuerdo con un funcionario de Cubana de Aviación que ha preferido permanecer en el anonimato, "hasta el momento seguimos sin aviones y continúan cerradas las reservaciones y los vuelos prácticamente para todo el territorio nacional. La situación va de mal en peor y podría extenderse mucho más tiempo del que esperábamos, más allá de septiembre".

No obstante, varias de las oficinas comerciales de la aerolínea en la capital refieren que en lo que va de julio se ha estado realizando un vuelo diario a Santiago de Cuba y Holguín, excepto los sábados, y uno semanal a Baracoa. Las declaraciones de dos operadoras coinciden en que "todo está copado porque se están haciendo vuelos pequeños con una parte de los pasajeros que ya habían reservado".

Por otro lado, Alberto -uno de los trabajadores de la compañía- asegura a CiberCuba que "solo se está volando a la Isla de la Juventud en un avión chiquito que pertenece a Gaviota. Priorizamos el destino de Nueva Gerona porque es el único al que no podemos llegar por tierra y del que debemos traer con rapidez a un enfermo a La Habana o atender cualquier otra emergencia".

Asimismo, un medio local de la provincia Granma informa que desde hace unos diez días se reanudaron los vuelos los miércoles a Manzanillo, también con el auxilio de los aviones ATR de Gaviota.

Desde que Cubana redujo sus servicios se han mantenido largas colas frente a las oficinas de vuelos nacionales en la habanera calle de Infanta. Amén de que solo se estén vendiendo boletos para Nueva Gerona, no pocos esperan que les sea devuelto lo que les costó su pasaje o les encuentren cómo viajar en autobús.

Uno de los que allí aguarda se pregunta qué pasa en este tipo de circunstancia con los trabajadores de los aeropuertos que vieron cerrados parcial o completamente sus vuelos.

"Para los clientes es un 'lo tomas o lo dejas' porque no hay en qué volar y en algunas oficinas comerciales no ha habido ni efectivo disponible para reembolsarnos el dinero. Solo nos queda tragar en seco y viajar por carretera porque no hay aviones", destaca.

En palabras de José, quien se enteró de que su vuelo estaba suspendido cuando llegó con sus maletas al aeropuerto internacional José Martí después de pagar un taxi hasta allí, "tiene que haber una manera de compensar el daño moral que estas decisiones provocan. A estas alturas hay que hacer colas hasta para que nos reintegren el boleto".

"Estos cambios debieron avisarse antes porque ahora ya están repletas las capacidades en ómnibus nacionales y Cubana intenta hacer maravillas para acomodar a todo el mundo. En otra época el transporte terrestre sería una opción, pero por las vacaciones de verano todo está vendido desde hace meses".

A tenor con el guantanamero Yoendris, a quien Cubana le resolvió un pasaje en ómnibus tras cancelarle su vuelo, "los territorios orientales son los más afectados. Me cambiaron un vuelo de dos horas por unas 20 en guagua.

"Normalmente los ómnibus que se mueven entre La Habana y el este del país les sirven a las personas del centro. Eso hace que los que tenemos que ir de un extremo a otro de la Isla nos quedemos con poquísimas opciones".

En opinión de René, un ingeniero mecánico retirado, "si Cubana toma estas decisiones porque no tiene aviones o los compraron con desperfectos técnicos, es preferible suspender los vuelos y evitar accidentes".

"Hay que darle solución al problema con equipos confiables, no con chatarra. Eso sí, deberían informarnos mejor y decirnos si el estado técnico de los aviones es bueno, regular o malo, y no tenernos con los ojos vendados".

Inmersa en una profunda crisis que los expertos achacan al embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos y a la ineficiente gestión de la propia compañía, Cubana se ha visto obligada a suspender "temporalmente" también casi todas sus rutas internacionales.

La empresa, creada en 1929 y nacionalizada por la Revolución Cubana, tres décadas más tarde sigue volando solo a Madrid y Buenos Aires.

Según afirma el citado Alberto, de los 16 aviones que posee la flota de Cubana, cuatro estaban volando internacionalmente. "Ahora hay solo dos funcionando, uno de baja y otro cuyas piezas sirven de repuesto a los que están operando".

A partir de 2017 los retrasos en los vuelos locales de Cubana hicieron que incluso los extranjeros prefirieran utilizar el transporte terrestre.

El español Juan, de visita por estos días en la Isla, asevera que el prestigio de Cubana está en juego. "De ser un ejemplo para la aviación latinoamericana ha pasado a convertirse en una especie de compañía fantasma, que parece llamada a desaparecer”, reflexiona.