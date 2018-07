¡En bañador, con tacones y pamela! Gianluca Vacchi se une al "Kiki Challenge", el baile de moda

El excéntrico millonario Gianluca Vacchi es un apasionado del baile y en cada oportunidad que se le presenta se lanza a contonear su cuerpo, uno de los motivos por los que ha cobrado tanta popularidad en Instagram.

El italiano se ha contagiado de la última moda viral que está arrasando en las redes: bailar el Kiki Challenge, aunque el millonario lo ha hecho a su propia manera.

En tacones y bañador y sin un coche al lado, el italiano ha seguidos los movimientos del reto al ritmo de In my feelings de Drake y lo ha compartido con sus 11 millones de seguidores de Instagram.

En el divertido vídeo, el italiano sale de una puerta con un atuendo al que no le falta detalle: una pamela, gafas de sol, tacones y un bañador negro con rejilla en los costados, y comienza a realizar la popular coreografía del pegadizo tema mientras baja unas escaleras. Después baila un poco con la modelo venezolana Sharon Fonseca a la que da un beso en la boca y canta un corto fragmento del hit.

"Este es el verdadero Kiki Challenge ... Te reto a que lo hagas y te rías de ti mismo ... la vida es una broma ... sonríe", ha escrito el excéntrico multimillonario junto al vídeo, que promete arrasar en Instagram y que ya suma más de 700 mil visualizaciones en apenas media hora que lleva publicado en la citada red social.

Gianluca Vacchi no es el único famoso que se ha unido a este baile. Thalia conquisto las redes con su particular su baile en la que además de sonar In my feelings, también se movió al ritmo de las canciones No me acuerdo y La Chona.

Will Smith también compartió su versión en su perfil de Instagram, donde supera los 18 millones de reproducciones: