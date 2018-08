Publica Guille Vilar carta abierta a Juan Formell en el que hubiera sido el 76 cumpleaños del músico

Grandes amigos en lo personal y unidos además por un inmenso amor a la música, el director de radio y televisión, Guille Vilar, fue de los primeros que expresaron su tristeza en el año 2014 por la muerte del gran músico cubano Juan Formell . Más de cuatro años después, este 2 de agosto, Vilar ha publicado una carta abierta, menos triste pero igual de sentida, en la que celebra el que hubiera sido el cumpleaños 76 de Formell.

"Haber logrado que la obra de una orquesta como la de Los Van Van se mantuviera vigente entre la preferencia de tus compatriotas por casi 45 años, es una proeza que solo se explica por el rango profesional por ti alcanzado, suceso merecedor del mayor respeto que sabes te has ganado", decía el Guille Vilar hace cuatro años, conmocionado por la muerte Formell.

No ad for you

Y aludía a "cuánto nos ayudaste a vivir, cuánto hiciste crecer al cubano en su amada identidad".

En su texto de ahora, el popular musicólogo cubano hace a Formell una breve historia sobre lo que ha pasado desde que este se fue, un breve recorrido por los progresos de la música popular bailable en los últimos años, entre los que destaca el último disco de Los Van Van (Legado) o el creciente éxito de la agrupación Habana D'Primera.

También avisa "El Guille Vilar" de la organización de grandes celebraciones para el 2019, en que se cumplirán 50 años de la fundación de Los Van Van.

A continuación reproducimos, íntegramente, la carta abierta difundida por el Guille Vilar.

Estimadísimo Juan:

Aunque esta viene a ser como la cuarta o la quinta carta que te mando, es verdad que hace tiempo que no te escribo, pero también es muy cierto que estás constantemente en nuestros pensamientos como le sucede a todos aquellos que no te podemos olvidar cada vez que se habla de música cubana.

En tal sentido, supongo que estas al tanto del más reciente disco de tu orquesta, de ese magnífico disco que con el nombre de Legado, Los Van Van con Samuel al frente, confirman cuanto le deben a la huella que has dejado en tu paso por la historia misma. Pero el caso es que como habías vaticinado, Habana de Primera figura entre las mejores orquestas del momento, que tu hermano Pupi en Los que son, son, conserva la misma energía de cuando estaba contigo en Van Van y que tu otro hermano Adalberto, para nada quiere darle una tregua al paso de los años y ha presentado al Premio Cubadisco 2018 un disco tremendo.

Yo no sé qué va a pasar, pero la categoría de música popular bailable está que mete miedo y la verdad que en este año es muy difícil pronosticar quien podrá ser el premio en la misma. Perdona si me he desviado un poco del tema, porque el motivo real de la carta es felicitarte este 2 de agosto en nombre de todos los que te queremos por tu cumpleaños 76 y anunciarte que para el año que viene se va a hacer de todo lo que sea posible para no solo celebrar tu cumple como te mereces sino también los 50 de la orquesta.

Desde coloquios, conciertos, exposiciones de fotografías y de pinturas, exhibiciones de documentales y hasta la colocación de una tarja donde tocaste con la orquesta por primera vez para el público en una esquina de La Rampa capitalina.

Estoy seguro que se me quedan fuera algunas iniciativas programadas, pero ya te enterarás porque va a ser una celebración en grande, justamente como te corresponde por el honroso y privilegiado escalón que ocupas en la historia de la música de nuestra nación.

Ya te tengo que dejar, pero recuerda siempre que por acá se le quiere bien y mucho, por cierto.

Un fuerte abrazo de tu hermano,

El Guille Vilar.