La acalorada pelea entre Kim y Kourtney Kardashian

Kim y Kourtney Kardashian protagonizaron una acalorada pelea verbal por la planificación de una sesión familiar de fotos, en un adelanto de lo que será la temporada 15 del reality Keeping Up With the Kardashians, que se estrena este 5 de agosto.

Las famosas hermanas no lograban ponerse de acuerdo para la fecha y Kim terminó explotando: "Nadie te quiere en el maldito rodaje, así que sal de aquí".

Y ante el comentario de Kourtney, quien aseguró que todo hay que hacerlo cuando Kim quiere, la esposa de Kanye West contestó: "Tal vez si tuvieras negocios importantes que te apasionaran entonces sabrías lo que se necesita para hacer negocios, pero no es así. Así que no actúes como si supieras de lo que estoy hablando".

Koutney se levantó molesta y se fue mientras Kim gritaba: "Kourtney está fuera. Ella no estará en la sesión porque ella es la menos emocionante de mirar".

El conflicto no quedó ahí. En una grabación telefónica filtrada en YouTube, Kourtney le dice a Khloé entre sollozos: "No estoy aquí para ser maltratada por mi maldita familia de mierda. Kim diciendo que yo soy la menos interesante… ¿quién dice algo así?".

Kim, que está escuchando en el altavoz la conversación, se enfurece y le responde: "Haces lo que te da la maldita gana y no haces una mierda. Así que ten un poco de comprensión por la gente que sí hace".

La mayor de las Kardashian tildó a su hermana de "ser humano malvado y perturbado" y le dijo que no la quería volver a ver. "No viviré mi vida rodeada de personas que no me hacen sentir bien a diario", concluyó.