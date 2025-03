Vídeos relacionados:

Kim Kardashian está furiosa con Kanye West después de que el rapero incluyera a su hija North West en una canción junto a Sean "Diddy" Combs. Todo comenzó cuando Kanye lanzó "Lonely Roads Still Go to Sunshine", un tema en el que North tiene una breve pero destacada intervención. La controversia no solo radica en la participación de la niña, sino en la presencia de Diddy, quien enfrenta serios cargos legales y actualmente está en prisión.

Al enterarse, Kim reaccionó de inmediato, mostrando su indignación y tomando medidas legales para eliminar la canción de las plataformas digitales. Según fuentes cercanas, la empresaria está "desconsolada" por la implicación de su hija en un proyecto que involucra a Diddy. Kardashian argumenta que North, de 11 años, comenzó recientemente su carrera artística y que, como su madre y representante, tiene el derecho de decidir en qué proyectos puede participar. Además, recordó que registró el nombre de North como marca precisamente para evitar que su imagen sea utilizada sin su consentimiento.

La disputa escaló rápidamente cuando Kanye respondió con mensajes furiosos en redes sociales, acusando a Kim de querer controlarlo todo y amenazándola con "ir a la guerra" si no modificaba los documentos legales que impiden la participación de North en su música. En una serie de mensajes filtrados, se puede ver a West diciéndole a Kardashian que "nunca volverá a hablar con ella" y exigiéndole que "pare con las restricciones" sobre su hija.

Mientras tanto, las críticas en redes sociales no se han hecho esperar. Muchos usuarios cuestionan la decisión de Kanye de permitir que North participe en un proyecto con Diddy, mientras que otros critican a Kim por su aparente control sobre la carrera de la niña.

A pesar del escándalo, Kanye ha insinuado su deseo de enfocarse nuevamente en la música. En una conversación filtrada desde prisión, Diddy le aconsejó que dejara los problemas personales de lado y se concentrara en su carrera. Sin embargo, con esta batalla legal en marcha, no está claro si Kanye podrá alejarse del drama o si esta disputa seguirá dominando los titulares en las próximas semanas.

Preguntas frecuentes sobre la disputa entre Kim Kardashian y Kanye West por su hija North