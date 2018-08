El Chacal se emociona en pleno concierto en Punta Cana

El reguetonero cubano Ramón Lavado Martínez, conocido artísticamente como El Chacal, se emocionó por la calurosa acogida que tuvo en Punta Cana y se sinceró con su público, contándole que muchas veces permitió que la fama y el dinero lo cegaran.

"Yo he sido un estúpido durante mucho tiempo en mi vida. He pensado que el dinero me iba a resolver la vida. He pensado que la ropa, los zapatos, me lo iban a dar todo", confesó el artista.

El cantante también advirtió acerca de la importancia de la familia y dijo que su madre lo es todo para él y que hace todo lo posible por darle todo lo mejor y hacerla feliz.

"Cuando yo empecé a ganar dinero, lo primero que pensé fue en comprarle una casa a mi mamá. Dios y la vida me dieron la oportunidad de traerla a Punta Cana", dijo emocionado.

Por último, El Chacal aconsejó a sus seguidores no perderse en la superficialidad y el materialismo, porque eso solo hace "que se pierdan las cosas importantes en la vida.

"Quiero decirles que no sean narcisistas y vayan por el camino correcto, porque la familia es lo primero", dijo el reguetonero antes de cerrar el concierto con su tema Calentado La Habana.