Doble estreno para los amantes del género urbano: Ja Rulay y L Kimii calientan las pistas

Este viernes los seguidores del género urbano y de sus exponentes cubanos están disfrutando de dos estrenos muy esperados, uno de Ja Rulay y otro de L Kimii.

“El papá de los cachorros” lanzó el tema titulado “Amigo”, cuyo videoclip se grabó en las calles y barrios de La Habana.

Se trata de una canción que habla de la relación entre dos amigos que no llegó a un feliz término, y muchos se preguntan si Ja Rulay se inspiró para este tema en su amistad con Fixty Ordara, con quien compartió hasta hace poco su carrera musical.

“El futuro no está escrito / Yo me lo gané solito / Éramos pobres con mentalidad de rico / Por eso de mi generación soy un mito / Con más de dos libras de pablo que rico / Amigo hoy y enemigo del mañana / Ya las cuentas no son claras / Yo hago con mi vida lo que se me venga en ganas / Pero fueron tus acciones que mató mis ganas”, dice una parte de la letra.

Por su parte, L Kimii, después de éxitos como “Ciclista” y “Orgullo” está dispuesto a seguirse posicionando en las listas de éxitos dentro del género urbano

“No sé si te conté” es el título de su nuevo tema que promocionó en sus redes con varios fragmentos del videoclip que lo acompaña.

Si buscan una canción para dedicar a esa chica que ya es agua pasada, coincidirán en que esta propuesta musical de L Kimii cumple con ese requisito.

“No sé si te conté / Tengo otra pieza que me hace frappé / Na que ver contigo así que empújate / Lo nuestro viene siendo un tbt”, dice el estribillo que tiene todas las papeletas para pegarse hasta en las redes.