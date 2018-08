¡Camila Cabello está preparando un nuevo trabajo musical!

Desde que Camila Cabello anunció su salida de la banda Fifth Harmony, todo han sido buenas noticias para la exitosa artista que está conquistando a medio mundo con su voz y personalidad.

Pero la joven no se ha quedado ahí y después de que su primer disco, Camila, haya sido todo un triunfo gracias al talento, carisma y todo el trabajo de la cubana, parece que la cantante ya está preprando su segundo álbum.

Así lo ha reconocido la artista de 21 años en una entrevista con Zane Lowe para Beats 1:

La joven es imparable y aunque esté ocupada con su gira y la de Taylor Swift, a quien está acompañando en algunos conciertos en calidad de telonera, saca tiempo para componer e inspirarse para su próximo proyecto.

“Tengo una idea de por dónde quiero que vaya mi segundo álbum. De hecho, tengo un posible título para él”, confesó la intérprete de Beatiful.

"Ahora mismo me gusta la música. Me gusta sentir, me gustan las emociones. Me gustan los colores rosa, rojo y profundos. Me encanta la pasión y la emoción en este momento... Escucho mucha música antigua. Veo muchas películas. Amo todo lo que me hace sentir viva. Sin dudas, mi segundo álbum en solitario será muy inspirado", dijo la joven durante la conversación.

De momento, Cabello no ha adeltando más, pero sus seguidores están deseosos de que revele más detalles sobre este trabajo que si lleva su sello y esencia seguro que será todo un éxito.