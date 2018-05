Camila Cabello acompaña sobre el escenario a Taylor Swift en la inauguración de su su gira "Reputation Stadium Tour"

La cantante cubana Camila Cabello ha dejado su Never Be The Same Tour de lado para unirse a la gira Reputation Stadium Tour, de su amiga y cantante Taylor Swift.

Lo anunciaban hace unos meses en redes sociales y ayer ambas compartían con sus seguidores una imagen posando durante el ensayo previo al concierto en Arizona, que abría la gira mundial de la cantante estadounidense.

Ambas amigas aparecen junto a la cantante británica Charli XCX, quien también acompañará a las artistas durante la gira.

La cubana se lo pasó genial durante el ensayo y compartió algunos divertidos momentos, previos al concierto en University of Phoenix Stadium. Allí se abrió la gira mundial que llevará a las artistas por Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

Camila Cabello y Charli XCX están acompañando a la estadounidense en la gira en calidad de teloneras y disfrutando de la oportunidad de compartir escenario con Taylor Swift.

Ayer, las tres cantantes sorprendieron al público e interpretaron juntas el éxito "Shake it off" de la estadounidense.

Demostraron la sinfonía, complicidad y buena relación que tienen encima del escenario, donde bailaron y cantaron juntas.

Los asistentes al concierto disfrutaron del insólito momento y corearon la letra de la famosa canción mientras grababan la actuación para después presumir en redes sociales.

Ayer, en Arizona comenzó la gira que concluirá el 21 de noviembre en Tokio. Se trata de un tour con 53 paradas que seguro regalará grandes momentos a los fans de las tres intérpretes.