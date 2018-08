Muere en Cuba una embarazada de 24 años: Su madre acusa a los médicos de negligencia

Carmen Elena Sánchez Medinilla denunció en Facebook que su hija de 24 años, embarazada, murió por negligencia médica en Sancti Spíritus.

Según cuenta, la joven Marien Rodríguez Sánchez padecía una cardiopatía y el pasado domingo 29 de julio, con 12 semanas de embarazo, comenzó a sentir falta de aire.

Su madre, enfermera de cuidados intensivos, la llevó de inmediato al hospital de Trinidad y allí le recetaron una infusión de tilo porque “solo estaba nerviosa”.

Tres días después Marien continuaba sintiéndose mal y cuando fue nuevamente a hospital la remitieron para Santi Spíritus para que la atendieran en Cardiología y Obstetricia y le realizaran un Eco-cardiograma (ECO) para descartar cualquier problema.

No obstante, Carmen cuenta que la experiencia allí fue mucho peor. La doctora de guardia ni siquiera la quiso atender.

“Sólo me dijo: “llévala para Cardiología” pero no se tomó el trabajo de verla, se trataba de una embarazada, las que dicen que son prioridad, pero no terminó ni de leer el remitido, ni la puso en la Hoja de Cargo… nada, no la miró”, cuenta Carmen.

Fue entonces cuando se la llevó a la UCIE (Unidad de Cuidados Intensivos y Emergencias) y allí, alrededor de la una de la tarde, la atendieron. Solo que el especialista en cardiología “estaba en el salón”.

El médico llegó cinco horas después. En ese tiempo, según el testimonio de la madre, su hija se quería ir porque no soportaba más los maltratos.

“Mami quiero irme de este hospital que es un gran desastre, vámonos mami de aquí, llévame para mi hospital de Santa Clara donde siempre me atienden y nunca me han tratado tan mal, allí si me atienden bien esto mami es un desastre”, le decía Marien.

El especialista solo le indicó un electrocardiograma y dijo que estaba bien pero a insistencia del intensivista de guardia le realizaron un ECO, cuyo resultado arrojó que la joven tenía un coágulo en el corazón.

Entonces comenzó “el corre-corre y la trasladan para la sala de Terapia Intensiva y empiezan el tratamiento después de 7 horas en el hospital provincial sin haberlo hecho nada”.

A los dos de la madrugada su hija empeoró y el médico dijo que “no podía verla porque estaba en un caso grave y que la vería en la mañana”. A las 11:50 am. del viernes Marien falleció.

“Mi gran dolor, insiste la madre, es que mi hija murió repudiando el trato que recibió en el hospital provincial de Santi Spiritus por parte de la obstetra y los cardiólogos, y ella queriéndose ir para su hospital de Santa Clara donde siempre la atendieron muy bien”.

“Del director del hospital Materno de Santi Spiritus tengo la peor de las opiniones, a ese hombre lo considero inhumano, mi hija casi muriendo y él fue capaz en momentos como esos de justificar el mal trabajo de su obstetra”.

Carmen asegura que llevará su denuncia a todos los niveles “porque no quiero que otras madres sufran lo que yo estoy sufriendo ahora, ni más jóvenes de 24 años mueran por falta de oportunidad en la atención médica”.

“En mi país se afirma que este programa es prioritario, pero parece que eso fue en el pasado, ojalá esto sirva para que las autoridades tomen medidas serias”.

Marien era su única hija. “Mi dolor es eterno como eterno es mi desprecio por todos la que la maltrataron", concluyó.