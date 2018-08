Ricardo Cardona, chef de Marc Anthony, revela sus platillos favoritos

Ricardo Cardona no tenía la menor idea de que se convertiría en el chef de grandes celebridades cuando emigró a Estados Unidos en los años ochenta, huyendo del conflicto armado que vivía el país centroamericano.

Luego de haber cocinado para artistas de la talla de Jennifer Lopez, Ricky Martin, Bill Clinton, Paulina Rubio, Thalía, Juan Luis Guerra, Ricardo Arjona, Marco Antonio Solís y Juan Gabriel; chef Cardona es ahora el cocinero personal de Marc Anthony.

El salvadoreño contó a la publicación PLUS cómo terminó siendo el chef del intérprete de Vivir mi Vida. "El hermano de Marc me pidió que cocinara para una fiesta sorpresa que le iban a realizar por su cumpleaños. En ese entonces, Marc estaba casado con Jennifer López, y a partir de ahí me convertí en el chef personal", contó Cardona, que ya tenia una amistad previa con el hermano del cantante.

El chef también comentó a la publicación estadounidense cuáles eran los platillos favoritos del popular salsero: "el puerco asado, que va adobado tres días antes y cocinado al horno a fuego lento por 4 o 5 horas, y eso se lo comen con ensalada de papa. Todos los platos son puertorriqueños. Además, le gusta mucho el ceviche de pulpo y el sancocho; a eso él lo llama ‘oro líquido’".

Cardona es conocido como “el chef de las estrellas” y viaja constantemente para asesorar a dueños de restaurantes, diseñar menús o cocinarle a los famosos.

“Soy el chef personal de Marc Anthony, cada vez que él está en Nueva York pide que yo le cocine. Además, le cocino a cada artista que él invita a su casa. Recientemente lo hice para Juan Luis Guerra, Gente de Zona y Jennifer López”, relató el chef.

El chef también dijo que es muy importante para él que la gastronomía salvadoreña se dé a conocer alrededor del mundo, dado que es algo que él lleva en su sangre desde su infancia. "A la gastronomía salvadoreña le falta mucho para que se dé a conocer, pero están tomando los pasos. Realmente pienso que El Salvador tiene muchísimo potencial", expresó Cardona, cuya especialidad es la fusión de la comida latina.