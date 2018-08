Demi Lovato abandona la clínica de rehabilitación una semana después de entrar

La cantante estadounidense Demi Lovato, ha abandonado la clínica de rehabilitación a la cual ingresó hace apenas una semana, con el fin de comenzar el proceso de recuperación y desintoxicación, luego de la sobredosis que sufrió a finales del mes pasado.

De acuerdo con información brindada por E!News, Demi ya no se encuentra en la clínica y, en su lugar, decidió viajar con su madre a Chicago para buscar un terapeuta especialista en sobriedad y salud mental.

La estrella de pop también dio la noticia de que su gira Tell me you love me Tour por Latinoamérica sería cancelada, al igual que la grabación de su nuevo disco, noticia que entristeció a los fans que llevan meses esperando verla.

No ad for you

La cantante, que ha confesado en varias ocasiones su problema con las drogas y la depresión, está totalmente volcada en su recuperación y salud mental y tiene el apoyo de su familia.

Lo sucedido también propició que Demi y su ex, el actor de origen venezolano Wilmer Valderrama, se reconciliaran y que planeen casarse luego de que la ex estrella Disney se recupere por completo.