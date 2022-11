El impactante cambio físico de Demi Lovato: Presume de abdominales con un crop top

Demi Lovato sorprendió a todos sus seguidores al compartir en sus redes sociales una foto presumiendo de abdominales, desvelando así su nuevo aspecto físico tras haber experimentado una notable bajada de peso en los últimos meses.

En el selfie que se tomó frente a un espejo y que colgó en la sección de historias, aparece con la cara lavada, un crop top y un pantalón de tiro bajo, que deja al descubierto su plano abdomen.

A lo largo de los años, el cuerpo de la cantante ha sufrido subidas y bajadas de peso a consecuencia de sus problemas de adicciones y también por el trastorno alimenticio que confesó haber sufrido.

Durante mucho tiempo recibió ataques hacia su físico. Pero la artista siempre se mostró orgullosa de sus curvas y ha sido una fiel abanderada del movimiento body positive luciendo su celulitis en redes sociales. Sin embargo, el año pasado, las críticas fueron especialmente crueles con ella por su aspecto.

Estas imágenes, que fueron tomadas a finales del año pasado, muestran a Demi Lovato vistiendo ropa ancha.

Unas fotos que dan fe de que ha sido a lo largo de este 2022 que ha experimentado esta transformación física tan llamativa.

A comienzos del año pasado, la joven desveló que había perdido peso accidentalmente. Junto a un vídeo en el mostraba lo grandes que le quedaban los pantalones aseguró que tras dejar de hacer dieta fue cuando experimentó una bajada de peso.

"Ya no cuento las calorías, ya no hago demasiado ejercicio, no restrinjo ni purgo, y especialmente, no vivo mi vida de acuerdo con la cultura de la dieta. De hecho he perdido peso", comentó en marzo de 2021.

Aunque la cantante no ha dicho cómo ha llegado a lucir tan delgada, gracias a las fotografías que comparte podemos ver que la intérprete de "Échame la culpa" está visiblemente contenta con su nueva figura y no tiene ningún problema de enseñársela al mundo.

