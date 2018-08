Confirman que Aretha Franklin está "gravemente" enferma

La cantante estadounidense Aretha Franklin, conocida como "La Reina del Soul", está "gravemente enferma".

Así dijo a la agencia The Associated Press (AP) una persona muy cercana a la cantante, que prefirió permanecer en el anonimato, pues no se le ha permitido hablar públicamente sobre el tema.

Además de decir que el estado de la artista era "grave", la fuente no proporcionó más detalles.

El pasado año, Aretha Franklin anunció que ofrecería su último concierto en vivo.

“Grabaré, pero este será mi último año con conciertos. Esto es todo”, dijo entonces a una emisora local de Detroit.

La decisión no fue fácil para la cantante: "La música es todo lo que he heho en mi vida", añadió en ese momento.

Aretha Franklin, una de las artistas más influyentes en la música contemporánea, canceló conciertos planificados a principios de este año, luego de que su médico le recomendara que descansara.

A sus 76 años, Aretha Franklin es una de las mejores artistas de este siglo, y comparece en el listado de 100 Grandes Artistas. En 2008 fue elegida por la revista Rolling Stone como la mejor cantante de todos los tiempos.