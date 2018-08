Sergio Ramos responde luego de que Cristiano dijera que "la Juve es un club diferente" donde "todos son una familia"

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo aseguró recientemente que se siente como en casa en la Juventus desde el primer día. "Este club es diferente, todas las personas son muy amables, también los aficionados, son como una familia", declaró CR7. Sin embargo, sus palabras no han sentado nada bien al capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, quien no ha tardado en contestar.

Desde la concentración del Real Madrid -que se prepara para disputar la SuperCopa de la UEFA ante el Atlético en Tallin (Estonia) este miércoles- Ramos fue preguntado sobre las polémicas palabras del ex madridista portugués, y respondió: "Aquí siempre nos hemos sentido una familia. No sé por dónde van sus tiros. La clave del éxito ha sido eso, que hemos sido una familia, y así lo hemos sentido. Con él perdemos un jugador desequilibrante e importante, pero no por eso vamos a dejar de ganar".

Y añadió: "El club está por encima de todos los jugadores, incluso de los emblemáticos como él. El Madrid no dejará de ganar. Ojalá le vaya bien y a nosotros igual".

En la entrevista de lanzamiento de la nueva televisión oficial de la Juventus, que podrá verse a través de Netflix o por suscripción mensual, CR7 declaró: "Me siento genial, todo ha ido muy bien desde mi llegada, con el recibimiento de los fans, de toda la gente del club, me siento feliz y contento de estar aquí".

El futbolista portugués abrió su corazón ante sus nuevos seguidores, y dijo que se ha sentido tan bien desde el principio que, por ese motivo, quiere "hacerlos felices".