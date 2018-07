Europa,

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo ha comparecido por primera vez ante la prensa como jugador oficial de la Juventus.

CR7 ha sido muy directo en sus declaraciones y ha precisado que se encuentra muy motivado, concentrado y queriendo demostrar a los italianos que es "un jugador top". "He hecho historia en el Manchester y en el Real Madrid y lo quiero hacer aquí. La suerte se busca y seguro que las cosas saldrán bien", recalcó.

Sobre el reto de jugar en el equipo italiano destacó: "Pienso en el día de hoy y no en el futuro. Me gustan los desafíos, como he hecho en toda mi carrera, que ha sido un auténtico sueño. No podía pensar en ganar lo que he ganado. Tengo retos nuevos y seguro que todo me irá bien como ha sucedido en el pasado".

Ha explicado, además, que el cambio "fue una decisión sencilla, tomada hace tiempo. Mis compañeros y amigos me decían que era un club en el que podía jugar". Y añadió: "Ha sido un paso importante en mi carrera porque es un gran club, un gran presidente, una gran afición".

Sobre su salida del Real Madrid, ha subrayado: "No estoy triste en absoluto. Los jugadores de mi edad van a China o Qatar... El reto de la Juve me hace súper feliz".

CR7 no cree que en el Real Madrid estén llorando por su partida y reiteró: "Mi historia en el Real Madrid ha sido brillante".

Asimismo señaló que no tuvo propuestas de ningún otro equipo y que la de la Juventus fue la única. "¿Volver al Sporting? Lo tengo en el corazón, pero no puedo decir nada. Sólo quiero triunfar en la Juve. Quiero dejar huella y sorprender a todos", destacó.

Sobre el Balón de Oro y la posibilidad de ganar alguno más más ha dicho que nunca pensó ganar cinco, y reiteró sus eternas ganas de competir: "Siempre quiero ganar y ser el mejor. No me quita el sueño. Las cosas pasan, pero si era difícil ganarlo en el Real Madrid, también lo puedo ganar aquí".

Interrogado sobre la rivalidad con Messi, aclaró: "No tengo rivalidad con los jugadores. No me comparo con nadie. Vamos a intentar luchar y ganar a todos. Ese es el reto. Gozan de la rivalidad con Messi, pero cada uno defiende su camiseta. Veremos quién gana".

CR7 precisó que seguirá en la selección portuguesa y que nunca le va a dar la espalda a su país.