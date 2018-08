Marco Rubio confirma que no competirá contra Trump en 2020

El senador cubanoamericano por la Florida, Marco Rubio , ha confirmado que no competirá en las primarias contra el actual presidente de los Estados Unidos Donald Trump, informó la agencia The Associated Press.

"No voy a competir en las primarias contra el presidente, y nadie más debería, a menos que queramos (el GOT) perder la Casa Blanca", dijo esta semana el legislador republicano.

Rubio aseguró a la agencia que se está “enfocando en cada día, como si el Senado de EE.UU. fuera el último lugar donde voy a servir en un cargo público, y tratando de que lo que haga tenga un peso", enfatizó.

El senador de 47 años dice que mantiene contacto con Trump dos o tres veces al mes, pero continúa forjando su propia identidad política independiente de la del polémico mandatario. No obstante, no descartó que más adelante se vuelva a postular.

Rubio pasa sus días inmerso en el trabajo del Comité de Inteligencia del Senado, y es un importante impulsor de reforzar la seguridad de las elecciones en EE.UU. y aplicar sanciones a los rusos si interfieren nuevamente en 2018.

Según reseña AP, al igual que otros dos congresistas que también compitieron contra Trump -los senadores Rand Paul y Ted Cruz- Rubio está buscando su camino en el Partido Republicano de la era de Trump, evaluando si hay en ella un espacio para su propio estilo de conservadurismo.

"Todavía miro al futuro de vez en cuando, pero en general trato de estar cada vez más centrado en lo que tenemos enfrente", afirmó.

Jesse Ferguson, un ex asesor de Hillary Clinton, indicó al medio que cree que la idea de que Rubio esté surgiendo como una voz republicana independiente "es indicativa de la forma en que Trump ha convertido al Congreso en una colección de incondicionales".

"En el Partido Republicano de hoy, mostrar independencia de Trump es como ganar una distinción en la escuela de verano", dijo. "El listón está tan bajo que cualquier republicano que no salude, elogie o haga una reverencia cada vez que (Trump) irrumpe en la sala es visto como un líder reflexivo e independiente".