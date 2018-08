Futbolista cubano del Atlético de Madrid desea jugar para su país de origen

Carlos Alberto Vázquez Fernández (19 años) ―un futbolista de origen cubano que juega en el conjunto juvenil del Atlético de Madrid― ha venido mostrando interés, desde hace varios meses, en ser convocado para representar a la selección de la Isla.

"Representar a Cuba a nivel internacional sería una hazaña (…) Espero con ansias una llamada que confirme mi convocatoria, porque además quiero compartir conocimientos y aprender de mis compañeros y cuerpo técnico tanto a nivel humano como futbolístico”, ha confesado en una reciente entrevista para un medio de prensa cubano.

Y añade: “Nunca se había visto que un cubano jugara en el Atlético, y eso es una muestra de que los nacidos en la Isla somos grandes deportistas, que podemos dar la cara y que nos dejamos la piel en todo”.

No ad for you

En otra entrevista concedida en el pasado mes de septiembre, en ese caso para la Televisión Cubana ―durante una visita que realizara junto a su padre a la Isla― dijo: "Mis raíces son cubanas, me siento cubano".

Fue en esa visita que conoció al seleccionador de categorías inferiores cubano, Raúl González Triana. "Fue una experiencia muy grata conocerlo. Me pareció una gran persona, sensato y capaz de transmitir mucha confianza. Estuvimos hablando sobre la posibilidad de mi convocatoria y me dejó claras sus intenciones de la realización de la misma", ha relatado el joven.

Vázquez emigró de Cuba con sus padres cuando tenía tres años de edad. Desde entonces, y hasta su arribo a las filas del club Atlético de Madrid, ha pasado mucho tiempo.

Comenzó a jugar con cinco años en un club del pueblo donde residía en Madrid, el Valdemorillo. "Después pasé por otros equipos, y el último año estuve en el San Fernando, donde tuve una gran progresión, y esto me permitió ganar la atención de clubes importantes como Rayo Vallecano y Getafe, además de otros de fuera de la comunidad madrileña, pero yo quería jugar en el Atlético y me decidí por su oferta", destaca.

Y añade: "Cuando jugué la Oviedo Cup me ofrecieron ir a probar al Manchester United, pero no me convencí porque estaba muy pequeño. También tuve opciones de ir al Valladolid, pero al final decidí jugar en el Atleti, y no me arrepiento”.

A la pregunta "¿Cuánto hay de Cuba en tu día a día?", responde: "Muchísimas cosas. En cada día que pasa siempre hay un trozo de Cuba en mí, siempre me gusta mirar qué ha pasado en las noticias, en redes sociales, a través del fútbol, hablando con mis amistades en Cuba… en fin, siempre hay una parte de mi tiempo que está dedicada a mi país y eso nunca va a cambiar".

En el pasado mes de julio 2018, la Asociación de Fútbol de Cuba (AFC) dio a conocer que futbolistas de origen cubano residentes fuera de la Isla podrán jugar con el equipo nacional, siempre que cumplan con dos requisitos: no haber abandonado una delegación deportiva oficial ni haber representado a otro país en partidos internacionales.

En 2017, Cuba descendió al puesto 180 en el ranking mundial de la FIFA, que es la posición más baja desde 1993.