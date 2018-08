Jennifer Lopez recuerda su primer álbum: "Me di cuenta de que una artista tiene que desnudar su corazón"

Jennifer Lopez recordó en las redes sociales lo que supuso la canción Jenny from the Block, que estaba integrada en el álbum This Is Me ... Then.

"La Diva del Bronx" compartió un emotivo mensaje en su perfil de Instagram en el que rememoró los sentimientos que le despertó el videoclip del tema.

"Probablemente fue mi álbum más personal. Me encantó el sonido y los sentimientos. En ese momento me di cuenta de que ser un artista significaba tener que ser vulnerable y desnudar el corazón y el alma... se necesita coraje para hacerlo ... para mostrar realmente quién eres en un momento dado en el tiempo ... y entonces esa era yo", escribió.

Con estas palabras la artista abrió su corazón a sus fans y acompañó el texto con el videoclip del tema, que lanzó en 2002 y que se convirtió en todo un éxito.

Estas declaraciones llegan con la intérprete viviendo uno de sus mejores momentos a nivel profesional y personal. Su relación sentimental con Alex Rodríguez va mejor que nunca, algo que quedó patente con las vacaciones románticas de Capri.

En la bella isla italiana la pareja no solo causó furor en las calles, sino que también acaparó la atención en cada uno de los lugares a los que acudieron.

Jennifer Lopez incluso terminó cantando sobre una mesa en un restaurante dejando a todos boquiabiertos con su talento natural para la actuación.