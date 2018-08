Chile niega a varios cubanos la posibilidad de solicitar asilo

Chile negó el asilo a un grupo de 19 extranjeros, entre ellos varios cubanos, venezolanos y colombianos.

“No se les ha entregado el formulario que permita la formalización de su solicitud; no se les han entregado comprobantes de su intención de realizar el trámite; y no se le han explicado las razones para no permitirles la realización de dicha diligencia”, informó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), con sede en Antofagasta, una ciudad en un área minera del Desierto de Atacama, en el norte de Chile.

El INDH ha presentado un recurso de protección para ellos en que solicitan “que se que se declare la “ilegalidad de los actos que han negado dicho derecho a los/as ciudadanos/as extranjeros; que se declare vulnerado el derecho constitucional a la igualdad ante la ley; que se investiguen y sanciones las responsabilidades; y que se tomen las medidas para proteger los derechos vulnerados”, informó este lunes el diario Soy Chile.

Según explicaron, estos migrantes han presentado de manera presencial, por escrito y verbalmente, tramitar la solicitud de reconocimiento de su condición de refugiados al Departamento de Extranjería y Migración de esa provincia pero las autoridades no se lo han permitido.

Los cubanos constituyen el séptimo país con mayor número de solicitudes para legalizarse en Chile durante el actual gobierno de Sebastián Piñera. Según cifras oficiales un total de 5.451 ciudadnos de la Isla se inscribieron en un proceso abierto impulsado en abril por el Gobierno para regularizar el estatus.