La foto viral de un militar cubano en el Malecón

Un militar cubano sentado en el Malecón de La Habana. No hay misterio, pero la foto se ha hecho viral y cientos de cubanos la han compartido y comentado en las redes sociales. Incluso le ha salido más de un dueño.

Su autor, Jorge Luis Toledo, no es consciente de lo mucho que ha viajado la imagen. Para él es una más. No le enamora. No la ve como un símbolo. "Que sea famosa no la hace importante para mí", dice a CiberCuba.

La fotografía tiene garra. La cara del militar retratado habla de desesperanza, cansancio y hastío. La refuerza el escenario. El hombre está solo en uno de los lugares más concurridos de la capital cubana.

No ad for you

La imagen fue tomada entre las seis y las siete de la mañana del pasado 22 de agosto. Jorge Luis Toledo no sabe decir en qué punto exacto del Malecón habanero se encontró a ese militar que es todo amargura: hombros caídos, manos descolgadas. Día de nubes en pleno agosto cubano.

Muchos fotógrafos han elegido el Malecón habanero para ilustrar la soledad, la tristeza, el pesar. Pero el hecho de que sea un militar, estrujado por los años, las órdenes y las carencias, cambia el discurso.

Esta imagen perfectamente puede ilustrar un punto y aparte en la vida de los cubanos. Pero su autor, cuando la hizo, no buscaba nada especial. "Simplemente la tiré", confiesa.

Graduado de Telecomunicaciones en la Cujae, Jorge Luis Toledo (14 de diciembre de 1985) es programador. No vive de la fotografía aunque le dedica tiempo desde hace un año y medio. Paseaba por el Malecón al amanecer cuando se dio de bruces con ese militar enfadado y triste. "Fue muy rápido. Salgo a buscar fotos y ya. No estoy atento a algunas cosas cuando las tomo", explica casi con monosílabos a CiberCuba.

El militar, de uniforme y con la mirada perdida, no se percató de que le retrataban. A esa hora no había nadie más en el Malecón. Jorge Luis Toledo no pensaba en nada. Disparó. Era la primera foto del día. La subió a Facebook por la tarde, sobre las cinco, acompañada de cuatro hashtag: #Habana, #Cuba #militar #obstinado.

Su foto viral no tiene título. No lo necesita.