Asesora de prensa de Díaz-Canel retoca fotos de Raúl Castro para disimular su deterioro físico

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Leticia Martínez Hernández, jefa de prensa de Palacio y asesora de comunicación digital del presidente Miguel Díaz-Canel, publicó ayer en su perfil público de Facebook una serie de fotografías de Raúl Castro aparentemente retocadas con Photoshop, bajo el título «Raúl con nuestras firmas», en el marco del acto central del Día Internacional de los Trabajadores celebrado en la Tribuna Antiimperialista José Martí de La Habana.

El periodista cubano exiliado Mario J. Pentón denunció el retoque fotográfico publicando la imagen original junto a la editada y escribiendo: «Alguien que le diga a Leticia que afloje con el dedo en el Photoshop que está acabando. La imagen de abajo es la real», acompañado del hashtag #ridículos.

El presunto retoque adquiere especial relevancia porque la aparición del 1ro de Mayo fue la primera aparición pública de Raúl Castro en cinco meses, desde el 2 de diciembre de 2025, cuando fue descrito como frágil y con dificultades para caminar en la sesión final de la Asamblea Nacional.

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Múltiples fuentes describieron al exmandatario, de 94 años, como «visiblemente desmejorado y deteriorado físicamente» durante el acto de ayer, donde presidió junto a Díaz-Canel la concentración frente a la Embajada de Estados Unidos en el Malecón habanero.

El propio Díaz-Canel había reconocido en abril, en entrevista con Telesur, que Raúl está «vivo pero retirado por razones de salud» y «frágil debido a su avanzada edad».

En ese contexto, el presunto retoque de las fotografías por parte de su asesora de prensa apuntaría a suavizar el evidente deterioro físico del líder histórico ante la opinión pública, en un momento en que el régimen busca proyectar una imagen de vitalidad y combatividad.

El acto tuvo como elemento central la entrega a Raúl Castro de dos libros con más de 6,2 millones de firmas de la campaña «Mi Firma por la Patria», lanzada el 19 de abril con motivo del 65 aniversario de la Batalla de Playa Girón.

Fuentes opositoras reportaron baja concurrencia en la marcha y denunciaron presión sobre trabajadores estatales y estudiantes para asistir, con testimonios que señalaban que «la firma es obligatoria en centros de trabajo, si no firmas ya sabes, a la calle».

El evento se trasladó de la Plaza de la Revolución a la Tribuna Antiimperialista —de menor capacidad— en un contexto de austeridad y crisis energética, aunque la prensa oficialista cubana se empeñó en presentarlo como una masiva demostración de apoyo popular.

Leticia Martínez Hernández no es ajena a la polémica: en diciembre de 2024 protagonizó un enfrentamiento con el presentador Michel Torres Corona del programa «Con Filo» de la Televisión Cubana, evidenciando tensiones internas en el aparato comunicacional del régimen.

Raúl Castro no asistió al 9º Congreso del Partido Comunista de Cuba celebrado en marzo de 2026, donde Díaz-Canel fue ratificado como primer secretario, lo que alimentó las especulaciones sobre su estado de salud.

La manipulación de imágenes se suma a un patrón documentado de manipulación informativa de la prensa oficialista cubana, en un país que ocupa el puesto 165 de 180 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2025.