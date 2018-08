Shakira suspende su segundo concierto en Los Ángeles por problemas de salud

Los fans de la colombiana Shakira han recibido una triste noticia: la cantante tiene problemas de salud. Ése es el motivo por el que la de Barranquillas tuvo que cancelar ayer su segundo concierto en Los Ángeles, que iba a tener lugar anoche.

La estrella latina hizo el anuncio a través de las redes sociales: "¡Los Ángeles, muchas gracias por darme ayer una de las noches más inolvidables de la gira. Tenía una grandísima ilusión de cantar y bailar de nuevo esta noche con ustedes pero desde anoche tras el espectáculo me empecé a sentir mal y me levanté esta mañana con un virus. Lamento mucho no poder actuar esta noche", ha escrito la intérprete de Clandestino en el comunicado que ha publicado horas antes del concierto previsto para ayer.

Y aunque seguro que muchos interesados en asistir al espectáculo se sintieron decepcionados con el anuncio, la cantante no ha querido dejar a sus seguidores sin poder disfrutar con ella de su música, así que lo ha trasladado al próximo 3 de septiembre, después de pasar por Anaheim y Las Vegas.

Éste es el primer show que la pareja del futbolista español Gerard Piqué ha tenido que suspender desde que comenzó su gira El Dorado, un tour que tuvo que aplazar durante meses por un problema en sus cuerdas vocales.

Aunque por lo que ha explicado la intérprete de Perro fiel, esta enfermedad no tiene nada que ver con sus cuerdas vocales sino que se trata de un simple virus. "Los médicos me han asegurado que debo estar completamente recuperada para el show de este viernes en Anaheim", ha apuntado en el mensaje.

Para culminar el texto, la colombiana ha escrito: "Gracias por vuestra comprensión y por ser los mejores fans que una artista podría tener. Todo mi amor, Shakira".

En el primer concierto que dio Shak en Los Ángeles vivió un momento muy especial, cuando su hijo mayor Milan, levantó un folio amarillo con las palabras: "T'estimo" ("Te amo", en español):