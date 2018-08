VIRAL: Dos pilotos se suman al "Kiki Challenge" con un avión

Aunque creas que lo has visto todo con respecto al Kiki Challenge, no es así. Las últimas en revolucionar las redes al ritmo de In My Feelings de Drake han sido dos pilotos pero en vez de un coche, ¡han utilizado un avión para hacer el reto!

El video, que está dando la vuelta al mundo, muestra cómo dos jóvenes ponen el avión en marcha y después bajan por las escaleras para seguir los pasos de la popular coreografía que ha inundado las plataformas durante las últimas semanas.

El audiovisual ha generado miles de comentarios y no todos halagan la originalidad del baile, sino que también califican de peligroso y arriesgado realizar el reto de esta manera.

Por eso una de las protagonistas, la mexicana Alejandra Manriquez ha mostrado en su perfil de Instagram cómo se grabó realmente el vídeo para demostrar que realmente el avión no se movía solo. ¡Miren!

Este no es el único vídeo viral que ha protagonizado la bella piloto, hace unas semanas pudimos ver cómo se movía al ritmo de Mala Mía de Maluma mientras pilotaba el avión privado del colombiano. ¡Miren!

La publicación en el perfil del cantante roza las 5 millones de reproducciones.