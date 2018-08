América Latina, Cuba,

El popular reto en las redes sociales, conocido como Kiki challenge, ya ha llegado a Cuba. La competición, que comenzó en su día el humorista estadounidense Shiggy y que muestra a gente bailando fuera de un auto en marcha al ritmo de la canción In my feelings del cantante norteamericano Drake, se ha convertido en uno de los juegos en las redes sociales más virales de las últimas semanas.

Ahora, el Kiki challenge ha comenzado a darse a conocer dentro de la Isla y ya han comenzado a aparecer en Internet los primeros vídeos de cubanos bailando. Uno de ellos es el de la modelo cubana Gigi Maduaq, quien a falta de un vehículo con el que acompañar su reto se ha lanzado a bailarlo al lado de uno de los conocidos bicitaxis.

“Kiki no tiene auto pero tiene bicitaxi. Con ustedes mi In my feelings challenge”, escribió la joven junto a su vídeo.

Este no es la única coreografía que ha compartido Gigi Maduq en su perfil de Facebook. El pasado mes de junio la modelo publicó un vídeo en el que aparecía bailando en un parque de La Habana al compás de El anillo de la cantante estadounidense Jennifer Lopez.