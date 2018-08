Detienen a la opositora Iliana Hernández en La Habana

La opositora cubana Iliana Hernández, quien dirige un programa audiovisual online denominado Lente Cubano, fue detenida este jueves en La Habana y desde entonces está incomunicada.

Su madre denunció a la emisora Radio Martí que agentes de la policía política se llevaron a su hija a la estación policial de San Miguel del Padrón.

“Ella me llamó y me dijo: ‘cuando iba para la fiscalía me detuvieron’. Ella fue a la fiscalía el martes, pero le dijeron que fuera el jueves. Parece que avisaron que ella iría y la detuvieron. Figúrese, no me la dejan ver”, dijo entre lágrimas Mariseli Cardoso.

Según reveló Oscar Casanella a Diario de Cuba, Iliana había ido a visitarlo el día del arresto, y salió de su casa sobre las 12:40 del mediodía.

“Iba a ir a la Fiscalía General de la República para exigir una respuesta que aún no le han dado sobre los secuestros que ha sufrido por parte de la Seguridad del Estado”, afirmó.

Hernández, fundadora del movimiento opositor juvenil Somos+, es la directora general, productora y presentadora de Lente Cubano, creado en 2016.

El programa, según su página web, pretende romper el esquema de los que hoy existen en el circuito cubano de los medios. Tiene una frecuencia semanal (se transmite los domingos), e incluye temas como la moda, los negocios y la sociedad, con una mirada crítica e instructiva y una intención política.

En marzo de este año Iliana Hernández fue detenida por exigir a las autoridades que le reintegraran el importe de su pasaje de avión, que no pudo abordar debido a que el régimen le prohibió salir del país.

La última publicación en su cuenta de Facebook es del pasado miércoles 29, y en ella la activista anunciaba que estaría en directo en unos minutos, pues había tenido que cambiarse de wifi ya que en Cojímar no había luz.