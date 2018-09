Emotivo testimonio de un alumno de Carlos Lazo: "Cuba está en mi corazón"

El viaje que organizó el profesor cubano Carlos Lazo con sus alumnos a La Habana dejó huella en los jóvenes estudiantes, especialmente en Ashton Fowler, quien compartió en las redes sociales un emotivo relato de su estancia en la Isla.

"Honestamente, extraño tanto Cuba que me cuesta trabajo esperar por el día en que regrese a ese país", aseguró en Facebook antes de detallar las actividades comunitarias que realizaron.

"Indiscutiblemente fue un viaje súper valioso. Y para usted señor Lazo, no creo que pueda encontrar la manera de darle las gracias por esa increíble experiencia.¡Habana, Cuba, estás en mi corazón!", agregó.

El mensaje fue acompañado por el vídeo de las primeras 24 horas que vivieron en la mayor de las Antillas.

El profesor Carlos Lazo compartió el mensaje de su alumno y le dedicó unas bellas palabras por narrar su experiencia en la mayor de las Antillas.

"Ashton, uno de los estudiantes que viajó a Cuba conmigo este verano, publicó una reflexión en su página de Facebook acerca de su viaje a la isla. Me tocó el corazón lo que el muchacho expresa acerca de su experiencia. Lo traduje lo mejor que pude y aquí se los dejo", escribió el docente.

En este sentido el joven dijo que "cada pedacito de esa experiencia" estuvo "lleno de valor porque Cuba es un lugar maravilloso.

Asimismo relató algunos de los momentos vividos en La Habana Vieja. "Me llamó la atención que no vi ninguna persona sin techo y me encontré con un hombre que registraba un latón de basura en busca de sobras", afirmó.

"Decidí sacar mi cartera y darle 30 dólares. No era mucho, pero era todo lo que en ese momento tenía encima. Después que le di ese dinero, él me dio las gracias y trató de devolvérmelo. Me dijo que 30 dólares era el salario de más de un mes en Cuba", recordó en la citad red social.

"Yo no le permití que me devolviera el dinero y él me dio un apretón de manos. A mí se me quedó grabado ese momento en que esta persona estaba pasando por una necesidad y yo tuve el privilegio de ayudarlo. Estoy feliz por lo que hice. Solamente ver la expresión de alivio en su cara y sus ojos con lágrimas de agradecimiento, hizo que mi noche fuera maravillosa", confesó.

A continuación reproducimos de forma íntegra el texto:

Hoy, mientras miraba un video a las 3:40 am en Facebook, no podía evitar sonreír y recordar el asombroso viaje a Cuba y la maravillosa experiencia que tuve allí. Honestamente, extraño tanto Cuba que me cuesta trabajo esperar por el día en que regrese a ese país.

Recordé muchas cosas: A un niño que boxeó conmigo (y a quien dejé que me ganara), y le regalé mi par de zapatos. Pude ver la cara de felicidad de esos chicos a los que nosotros ayudamos y a los que les hicimos un poquito mejor el día. Cuba es uno de los mejores lugares que he visitado. Todos allí están llenos de amor y pasión. Una noche decidí ir a la Habana Vieja para ver como era la vida nocturna.

En esa ocasión, compré algunos suvenires y me tomó mucho tiempo aprender con maniobrar con aquellas artesanías. Hablé con las personas y además tomé helados deliciosos. Pero lo que más me llamó la atención fue que no vi ninguna persona “homeless” en Cuba. También esa noche encontré un hombre que registraba un latón de basura y trataba de encontrar sobras en botellas de jugo, o leche, o cualquier cosa que pudiera encontrar.

Decidí sacar mi cartera y darle $30 dólares. No era mucho, pero era todo lo que en ese momento tenía yo conmigo. Después que yo le di ese dinero el me dio las gracias y trató de devolvérmelo. Me dijo que $30 dólares era el salario de más de un mes en Cuba. Yo no le permití que me devolviera el dinero y el me dio un apretón de manos. A mí se me quedó grabado ese momento en que esta persona estaba pasando por una necesidad y yo tuve el privilegio de ayudarlo. Estoy feliz por lo que hice. Solamente ver la expresión de alivio en su cara y sus ojos con lágrimas de agradecimiento, hizo que mi noche fuera maravillosa. Los cubanos no tienen mucho.

Yo hice algunas cosas para ayudarlos y para que mi experiencia y la de las personas a las que conocí en Cuba fuera una experiencia positiva. Mis ropas se ensuciaron o rompieron mientras hacia trabajo comunitario con los niños cubanos, le di algunos de efectos personales a personas que no conocía, y a veces compré cosas para desconocidos (como ayudé a aquel hombre que pasaba trabajos) y creo que todo eso valió la pena. Cada pedacito de esa experiencia este lleno de valor. Cuba es un lugar super-maravilloso. ¿Y qué diría si me preguntan si valió la pena? Mi respuesta para ustedes es que indiscutiblemente fue un viaje super valioso. Y para usted señor Lazo, no creo que pueda encontrar la manera de darle las gracias por esa increíble experiencia.¡Habana, Cuba, estás en mi corazón!.