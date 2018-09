Guerra entre Cardi B y Nicki Minaj

Dos de las caras femeninas más famosas del hip-hop, Nicki Minaj y Cardi B, han comenzado una guerra que ha sido evidenciada luego de que la intérprete de The Queen bloqueara en Facebook a su colega de género.

Las alarmas saltaron cuando Cardi publicó un tweet diciendo que alguien para quien ella no era de agrado la había bloqueado en Twitter. A pesar de que no mencionó nombre, sus seguidores descubrieron inmediatamente que se trataba de Nicki, a través de un antiguo retuit, que ya no estaba disponible.

Luego, Nicki publicó un mensaje en su Twitter en el que arremete contra las personas que, según ella, emplean su tiempo en "sabotear y herir a sus iguales".

No ad for you

A pesar de que ninguna de las dos se ha expresado claramente acerca de una enemistad, ambas tienen antecedente de cuando hicieron el tema MotorSport junto a los raperos del grupo Migos, al que pertenece el esposo de Cardi.

Durante la grabación del tema, la intérprete de I Like It se molestó por una frase de Nicki que decía "If Cardi the QB, I’m Nick Lombardi” (“Si Cardi es la quarterback, yo soy Nick Lombardi”), uno de los entrenadores de fútbol americano más reconocidos de todos los tiempos.

Finalmente, Cardi hizo que los miembros de Migos obligaran a Nicki a cambiar la frase, algo que ella nunca entendió y que la hizo sentir bastante mal. En una entrevista en aqul momento dijo: “Recuerdo cuando empecé en esto, si una mujer de esa altura hubiera hecho una referencia a mí, estaría cantando sus alabanzas y diciendo gracias".

Nicki Minaj también está enemistada con las Kardashians, amigas de Cardi B