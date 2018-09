Kcho presume de "una conexión umbilical con Cuba que nunca se podría romper"

El artista cubano Alexis Leyva Machado dice que mantiene "una conexión umbilical con Cuba que nunca podría romper". En una entrevista concedida al diario oficialista 5deSeptiembre, el escultor, que perdió en esta legislatura su escaño en la Asamblea Nacional del Poder Popular, asegura que cada una de sus acciones "como artista y como ser humano" son un "agradecimieto a la revolución".

Ese "compromiso" con Cuba lo aprendió, según cuenta, en su casa, de su madre, la artista Martha Machado, que le recalcaba que "las estrellas son para el cielo".

Kcho afirma además que se siente orgulloso de que le relacionen con la revolución cubana. “Ante todo, me siento feliz y honrado de que me identifiquen con ella. Eso, por supuesto, me ha generado muchos enemigos fuera de nuestro país. Aunque, ya lo dijo Martí, aquel que no tiene enemigos no tiene talento. Yo creo en cuánto defiendo, en su grandeza. Solo me considero un soldado de mi pueblo, y mi objetivo es cumplir con la voluntad de éste. Esa es mi fe de vida, a eso vine al mundo y a eso dedicaré el resto de mis días”.

"Yo no me hice Kcho solo. No me hice Kcho de la nada", reitera el creador que estuvo involucrado en un escándalo de adicción a las drogas, violencia doméstica y problemas con menores de edad.

El artista explica que decidió abrir su estudio en Romerillo tras ver la degradación de la zona. "Es un barrio dañado por el efecto del tiempo, por las carencias, el hacinamiento y ahí llegamos preguntándonos, qué podíamos hacer, adónde seríamos capaces de llegar en contribuir a transformar un ambiente", recalca.

Kcho avanzó al rotativo oficialista que está preparando su segunda exposición en la Cancillería del Vaticano, que le ha pedido otra muestra personal. Además aprovechó la entrevista para enviar un mensaje a Díaz-Canel y Raúl Castro : "Estoy listo para asumir cualquier tarea".

Tras acumular una deuda millonaria a ETECSA, el fiscal que llevaba el caso de Kcho estaba a la espera de que Raúl Castro ordenara si sobreseía la causa por falta de pruebas o fijaban la fecha del juicio.

Kcho reapareció tras permanecer interno en una "casa de contacto" de la Seguridad del Estado, donde se estaba rehabilitando de su adicción a las drogas.