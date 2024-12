“Cinismo sin límites”: Díaz-Canel rememora primera Nochebuena de Fidel Castro en la “próspera” Ciénaga de Zapata

Vídeos relacionados:

Mientras las familias cubanas apenas logran celebrar la Navidad debido a la crisis económica, el gobernante Miguel Díaz-Canel utilizó sus redes sociales este martes para rememorar la primera Nochebuena de Fidel Castro en la Ciénaga de Zapata.

El mensaje compartido en la red social X y cargado de cinismo, ensalza a quien fue el mayor dictador del país, responsable de censurar y relegar esta festividad durante décadas, además de desatar una feroz persecución a los religiosos.

Fue solo tras la visita del Papa Juan Pablo II en 1998 que el 25 de diciembre volvió a ser declarado feriado, marcando un tímido regreso oficial de la Navidad en Cuba.

A pesar de la conveniente omisión histórica, Díaz-Canel publicó: “Gracias Soplillar, gracias cenagueros, por recibirnos y acompañarnos en el 65 aniversario de la Nochebuena con Fidel de 1959. Por duros que sean los tiempos, aquel año cambió para siempre a la Ciénaga, que hoy es paraje emblemático y próspero”.

La publicación del gobernante tenía la intención de exaltar el legado de Fidel Castro, al conmemorar junto a los cenagueros de Soplillar el aniversario de la Cena de los Carboneros en la Nochebuena de 1959.

Sin embargo, la afirmación de que la Ciénaga de Zapata es hoy un “paraje emblemático y próspero” no solo contrasta con la realidad de una de las regiones empobrecidas de Cuba, sino que también evidencia el intento del régimen de edulcorar su narrativa histórica mientras el país enfrenta una crisis sin precedentes.

La supuesta prosperidad mencionada ha generado indignación y una ola de críticas en las redes sociales, donde numerosos usuarios han cuestionado y rebatido contundentemente esta afirmación.

Un perfil de X, que responde al nombre de Libertad, dijo: “Por favor, ¿podría justificarnos a todos la “prosperidad” de la Ciénaga donde la pudo ver? Alimentos NO, hospitales NO, transporte NO. Si acaso fue a otra Ciénaga, avise. No existe ni siquiera lo de aquella cena con la que los engañó el Destructor de Cuba” .

“¿Paraje emblemático y próspero? ¿De qué galaxia hablas Canel? En Cuba no existe la prosperidad; hay un atraso de más de 50 años y de seguir así pronto vivirán en cuevas. Hace rato que están cocinando con carbón y leña. ¡Qué prósperos y adelantados si señor! Y lo mejor es que ¡cómo nos duele!”, rebatió el usuario 1947_freedom.

Por su parte, Antonio Iglesias Pérez expresó también su indignación: “Es un cinismo sin límites hablar de Nochebuena en Cuba, una Dictadura que ha destruido todo incluso las familias cubanas. El régimen q tiene a oscuras a su pueblo, con miles de presos que no podrán estar con los suyos, con un pueblo con hambre y triste porque se les va la vida en esa miseria”.

Este tipo de mensajes, lejos de inspirar esperanza, solo alimentan la frustración y la indignación de quienes deben enfrentar día a día la dura realidad que la Revolución, ensalzada en cada discurso, les prometió transformar.

En otra publicación, Díaz-Canel escribió: “Aún procesamos las emociones de este 24/12 con Haydee, Chávez, Bonachea, Nemesia, otros pobladores de Soplillar y el inmenso Kcho, que reconstruyó los bohíos del museo dedicado a la memorable noche en que Fidel pasó la Nochebuena compartiendo la humilde mesa de los cenagueros”.

La mención a Kcho, conocido por su respaldo incondicional al régimen, y la reconstrucción de los bohíos como parte de un museo, resulta especialmente cínica, dado que el artista y diputado de la Asamblea Nacional fue señalado hace años por denuncias de violencia de género y presuntos abusos sexuales a menores de edad.

X / @DiazCanelB

Mientras tanto, la auténtica realidad del pueblo cubano se ve marcada por celebraciones empañadas por la escasez y un panorama crítico en el suministro eléctrico.

Este martes, la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) anunció un déficit de generación que provocó una Nochebuena a oscuras para millones de cubanos, con una previsión de apagones durante la hora pico de 1,314 MW.

Ni siquiera el día de Navidad podrán los cubanos estar en sus casas con electricidad, pues la UNE anunció para esta jornada una posible afectación en el servicio de hasta 1280 MW en el horario pico, concentrada en la región centro oriental por altas transferencia de energía hacia esa zona.

