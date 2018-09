Los rostros de la separación: Médicos cubanos separados de su familia porque tienen prohibido entrar a su país

El grupo de Facebook "No somos desertores, somos cubanos libres", ha tenido la iniciativa de contar con imágenes el dolor de los médicos cubanos seprados de sus familiares en la Isla.

El Gobierno de Cuba les tiene prohibido entrar al país hasta que no cumplan un plazo de 8 años desde que abandonaron sus misiones en el extranjero. Una condena demasiado cruel para quienes dejaron en la Isla a sus hijos pequeños, a sus padres ancianos, a sus hermanos y amigos.

El pasado 29 de octubre el canciller Bruno Rodríguez anunció un paquete de medidas que "beneficiarían" a los cubanos residentes en el exterior, entre ellas estaba la eliminación del requisito de 8 años para la entrada al país de los que salieron ilegalmente.

La nueva norma aclaraba que en ese caso no estaban quienes lo hicieron a través de la Base Naval de los Estados Unidos en Guantánamo, por razones vinculadas a la “seguridad nacional”.

Pero pocas horas después del discurso de Rodríguez en Washington, la prensa oficialista aclaró que los médicos no estaban incluidos tampoco en la reforma. Ellos no podrían regresar porque los consideraba "desertores".

A continuación compartimos varias de las historias de estos cubano, víctimas del Gobierno de la Isla.

"¿Por qué él no puede abrazar a sus padres? ¿Con qué derecho un gobierno se adjudica la potestad para separar familias? ¿Por qué es tratado como criminal cuando su único delito fue romper las cadenas?"

"Sus padres y su hijito esperan por ella!! . Por el capricho de un Gobierno hoy ellos no pueden abrazarse. Ella no es una criminal, sin embargo no puede entrar a su país por largos 8 años , ella cumple la condena que impone un gobierno a quien decide ser libre".

"En Cuba lo espera su hermosa familia, su hijita que cada día crece preguntando por papá y su amada esposa que alberga la esperanza de estar juntos de nuevo los 3 . Con qué derecho un gobierno los separa?".

"Cada día luchando por el abrazo a sus hijitas y su madre. El amor no conoce de medidas migratorias y menos si están son inhumanas. ¿Por qué un gobierno se adjudica el derecho a separarlos?".

"Ella es médico, no una crimínal. Ella lucha cada día por volverlos a abrazar porque es su derecho y ningún gobierno puede impedirlo".

"Doctora cubana, no una criminal. No pudo estar ahí para despedir a su viejito, no pudo dar un último abrazo porque las injustas regulaciones migratorias se lo impidieron. Hoy en Cuba la espera su madrecita y su hermosa nietecita . Abajo la ley que fragmenta familias cubanas".

"¿Acaso es justo que solo quede el recuerdo de esta foto? Una madre esperando el abrazo de su hijo, lo triste es que como ella hay miles que sienten este dolor. Son miles los abrazos que un gobierno impide".

"Niños separados de sus padres, cada día es doloroso para esta familia que solo les ha tocado confiar en un mejor futuro. No a la separación familiar, ellos necesitan a sus padres".

"¿Por qué no puede abrazar a sus hijos y a su viejita? A través de la cámara de un teléfono es imposible expresar tanto amor. Ella no es una criminal, ella tiene todo el derecho a abrazarlos".

"Explíquenle a una madre el porqué no puede abrazar a su hija, explíquenle a las familias cubanas el porqué ustedes insisten en separarlas. Queremos respuestas por parte del gobierno cubano y exigimos respeto a nuestros derechos".

"Ella está ausente de su casa, allá la espera su viejita y ese amor profundo que no entiende de medidas y menos si estas son injustas e inhumanas. Las mantiene unidas un profundo amor el anhelo de volverse abrazar y el inevitable miedo a la pérdida".

"Una madre que exige el abrazo de su hija. Una madre que día a día se levanta con el dolor en su pecho pero con toda la convicción de seguir luchando por ese reencuentro que hoy impide el gobierno de Cuba".

"Qué sabe un niño de medidas migratorias, él solo sabe que quiere ver a su papá. ¿Por qué así lo dispuso un Gobierno, hoy el abrazo no es una opción".

¿Por qué una madre y su hijo tienen que vivir con un abrazo condicionado por un gobierno, por qué no pueden abrazarse en su tierra? Cuál es el delito que cometieron como para que un gobierno les limite el estar juntos".

"El es médico cubano no un criminal y sin embargo no pudo asistir al funeral de su abuelo porque así lo dispusieron las autoridades cubanas. ¿Acaso el Gobierno de Cuba piensa en los derechos de la familia? ¿Quién tiene derecho a prohibir un último adiós?".

"¿Por qué es su hermano quien tiene que poner flores en su nombre a la tumba de su padre? ¿Por qué tuvo que llorar su muerte y no pude dar un último abrazo? ¿Cuál es su delito?".