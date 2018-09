El Chulo aclara detalles de su detención y asegura que habrá “chulería para rato”

En la página de Facebook del reguetonero cubano Abel Díaz Rodríguez, conocido como El Chulo, ha sido publicado un mensaje en el que éste aclara los detalles de su detención.

"Quiero dejarle saber que todo está bien!! Quiero dar las gracias a todas esas personas que de una manera u otra me están apoyando!! Esto que me está pasando es algo mandatorio por la ley no es algo criminal que he cometido o que he fallado a mi probatoria!!", reza el mensaje.

Asimismo aclara que no está deportado, que aún se encuentra en territorio americano "cumpliendo los pasos que dicta la ley de Estados Unidos.

No ad for you

"Espero estar pronto con ustedes para brindarles nuevamente buena música!! Hay chulería en pote para rato!!, concluye el mensaje.

El canal América TeVé informó que el músico de la Isla había sido encarcelado el pasado lunes a las 9 de la mañana (hora local), tras presentarse a una cita ante las autoridades federales de inmigración (ICE) en el condado de Miami-Dade.

Captura / U.S Inmigration and Customs Enforcement

En 2016 el cubano fue hallado culpable de agresión e intento de asesinato contra un oficial, según documentos públicos del condado Hillsbourgh. El reguetonero se encuentra en probatoria por esa razón.

La pasada semana el músico se vio envuelto en un escándalo luego de que golpeara a Gorki Águila en el Canal 41 de Miami.

Según testigos de la escena, éste salió en defensa de El Kokito, El Negrito y Manu Manu, a quienes Gorki les había preguntado qué pensaban del Decreto 349 que Cuba quiere imponer a los artistas para limitar sus libertades.

Los tres cubanos, de visita en Estados Unidos, no querían hablar del tema y la discusión subió de tonoy fue entonces cuando El Chulo golpeó a Gorki. No obstante, varias fuentes aseguran que la detención de este lunes no está relacionada con el incidente en el canal de televisión.