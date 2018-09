La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Heather Nauert, en una rueda de prensa | Foto © Flickr / U.S. Department of State La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Heather Nauert, en una rueda de prensa | Foto © Flickr / U.S. Department of State

Washington desestima la responsabilidad de Rusia en los ataques a diplomáticos en Cuba