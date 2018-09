La foto desnuda de Diana Fuentes que causa revuelo en Instagram

La cantante cubana Diana Fuentes no deja de sorprender a sus seguidores. Además deleitar a cada rato en las redes sociales con algún que otro día 'de cinturita', de un tiempo a esta parte la intérprete de La vida me cambió está sacando a relucir su mejor faceta como modelo.

La artista ha posado como nadie para el fotógrafo cubano Eduardo Rodríguez para inmortalizar un desnudo en blanco y negro que explota su lado más sencillo, sensual y natural.

Diana ha compartido el resultado final de la imagen en su perfil de Instagram causando un gran revuelo entre sus admiradores. Además de dejar constancia de su belleza, la cantante ha sacado a relucir su lado más positivo con una frase que acompaña a la fotografía:

“... mil veces me caí y el doble me reí, aunque se crucen los caminos el destino espera por mi...”, escribió.

“Dianita eres una diosa, no solo por lo bella, también por cómo cantas, bailas y encantas. Mi admiración”, “Mi admiración para ti como artista como madre y como mujer eres una persona excepcional” o “Siempre que te he visto, he apreciado tu belleza, pero esa foto da por seguro que no solo eres bella si no sexy en demasía”, son algunas de las cariñosas palabras que han dejado sus fans en la publicación.

Diana está triunfando actualmente en Cuba y Florida con su nuevo sencillo Te toqué sin querer en colaboración con el cantante cubano de género urbano Lenier Mesa.

A tan solo un mes de publicado el videoclip de la canción a través de la plataforma digital YouTube, ha logrado sumar más de un millón de reproducciones, convirtiéndose así en uno de los mayores éxitos de ambos artistas.