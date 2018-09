Expresidente uruguayo Pepe Mujica dice que la crisis en Venezuela “no es culpa de Maduro”

La notable crisis económica, social y política por la que atraviesa Venezuela “no es culpa de Maduro”, sino del “veneno” que significa para el país ser una potencia petrolera mundial, declaró el viernes el expresidente uruguayo José ‘Pepe’ Mujica (2010-2015).

“Lo que está sucediendo en Venezuela no es culpa de Maduro: la riqueza petrolera de Venezuela en el largo plazo terminó constituyendo una especie de veneno para la sociedad venezolana, porque deformó toda la economía y los venezolanos se acostumbraron a vivir de cosas importadas", dijo Mujica en entrevista con el portal Sputnik.

El exmandatario consideró que la importación masiva terminó destrozando al trabajo nacional, con énfasis en la agricultura. "En el campo venezolano no hay nadie, no hay una cabeza de ganado, no hay nada”, dijo.

“Venezuela queda descalza porque no tiene producción interna de comida y eso no se arregla por arte de magia", agregó. Este problema, según el líder izquierdista uruguayo, no lo puede resolver el presidente Nicolás Maduro “porque no se inventan agricultores".

Cualquier persona que estuviera a cargo, indicó, tendría la misma “contradicción terrible” que tiene hoy el Gobierno venezolano.

Sobre las sanciones de Estados Unidos a ese país suramericano, Mujica señaló que, si bien Washington puede estar ejerciendo presión, los agentes externos solo inciden en los países cuando realmente existen problemas internos.

"En el mundo existe la idea conspirativa de que hay intereses de potencias que se mueven en todo esto; no tengo duda que eso puede suceder, pero no creo que sean la causa: nuestros problemas internos son los que crean condiciones a favor del trabajo de las agencias externas", reflexionó.

Ante la hiperinflación y la escasez generalizada, el Gobierno de Maduro continúa insistiendo que los sectores productivos del país se han aliado para incrementar el costo de vida y generar malestar en la población. Ello, como parte de un manual de ataque por parte de EE.UU para desestabilizar a su administración.

Esta última postura fue apoyada la semana pasada por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien afirmó que el éxodo masivo de venezolanos está relacionado con las sanciones económicas impuestas por Washington a Caracas.

“Debo decir que en la intensificación en el crecimiento en los últimos tiempos de esa emigración a otros países tienen mucho que ver las sanciones económicas impuestas por los EE.UU y que han sido respaldadas por algunos gobiernos”, dijo el ex mandatario durante un foro en la ciudad de Sao Paulo.